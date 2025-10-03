El movimiento islamista palestino Hamás afirmó el viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene en Gaza en el marco de la propuesta de cese el fuego del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes — vivos y restos mortales — según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones “para discutir los detalles”.

Noticia en dasarrollo…

