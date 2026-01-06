Una evaluación clasificada de la Agencia Central de Inteligencia, solicitada por la administración de Donald Trump semanas antes del golpe en Venezuela, concluyó que Delcy Rodríguez era la opción más viable para asumir el poder en el corto plazo ante una eventual salida de Nicolás Maduro. El documento, conocido por un grupo reducido de funcionarios estadounidenses, analizó distintos escenarios de transición y priorizó la continuidad mínima del Estado para evitar un vacío de poder en un contexto de alta fragilidad institucional.

El análisis no se limitó a una remoción forzada del mandatario venezolano, sino que exploró alternativas como una salida negociada bajo presión internacional o una vía militar, según dio a conocer el diario Wall Street Journal. En todos los casos, los analistas coincidieron en que la oposición carecía de una figura con capacidad inmediata para ejercer el mando del país. María Corina Machado, pese a su visibilidad y respaldo internacional, no aparecía como opción operativa en el corto plazo.

La valoración de la CIA coincidió con los anuncios de Trump y de voceros de su administración sobre la decisión de trabajar con Delcy Rodríguez en cualquier proceso de transición tras el arresto de Maduro. Para la Casa Blanca, Rodríguez ofrecía mayor control del aparato estatal y una red institucional capaz de sostener la gobernabilidad inicial. Esa determinación buscó reducir riesgos de colapso y disputas internas.

El informe también explica por qué Washington dejó de lado a otras figuras opositoras, como el presidente electo Edmundo González, al considerar que el problema no era la legitimidad política, sino la falta de estructura estatal. Antes de la operación que culminó con la captura de Maduro, hubo expectativas de una salida voluntaria o pactada, pero ninguna prosperó. La evaluación revelada por The Wall Street Journal inclinó la balanza hacia la alternativa considerada menos riesgosa en el corto plazo.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.