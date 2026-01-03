Según un reportaje del diario estadounidense, la captura de Nicolás Maduro fue posible gracias a un informante dentro del gobierno venezolano y a la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su detención.

La publicación del NYT señala que la combinación de inteligencia humana y tecnológica permitió rastrear al dictador venezolano con precisión en los días y momentos previos a su captura por fuerzas especiales estadounidenses.

Drones y seguimiento constante a Nicolás Maduro

El diario detalla que, además del informante, la CIA empleó una flota de drones furtivos para monitorear casi de manera continua los movimientos de Maduro, garantizando un seguimiento detallado y en tiempo real que facilitó la operación militar.

El NYT explica que, aunque la CIA jugó un papel crucial en la recopilación de información y en la planificación, la ejecución de la captura correspondió a las fuerzas especiales del ejército estadounidense, en el marco de una operación de cumplimiento de la ley.

Recompensa como factor estratégico para capturar a Maduro

The New York Times destaca que la recompensa de 50 millones de dólares fue un incentivo determinante para que la fuente dentro del gobierno venezolano cooperara. La combinación de interés económico y presión internacional aceleró la caída de Maduro y permitió la planificación meticulosa de la misión.

Impacto y mensaje al círculo duro del chavismo

La información del NYT también resalta que la operación envía un mensaje directo al resto del régimen, advirtiendo que Estados Unidos está dispuesto a emplear todos los recursos disponibles, legales y financieros, para neutralizar a líderes acusados de narcoterrorismo y corrupción. De hecho, Diosdado Cabello también fue avisado.

Con Maduro fuera del poder, el foco ahora se traslada a otros miembros del círculo cercano, mientras la cooperación interna y las recompensas millonarias se consolidan como herramientas estratégicas para Washington, según The New York Times.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.