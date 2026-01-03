El presidente Gustavo Petro fijó la posición oficial de Colombia frente a los ataques y explosiones registrados en la madrugada de este sábado 3 de enero en territorio venezolano, en medio del clima de tensión política y militar que rodea al gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario aseguró que su Gobierno observa con “profunda preocupación” los hechos y llamó a evitar cualquier escalada que comprometa la estabilidad de la región.

Petro reafirmó que Colombia mantiene un compromiso irrestricto con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en especial el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, así como la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza. En ese sentido, advirtió que su Gobierno rechaza cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil o profundice la confrontación.

El jefe de Estado subrayó que la posición colombiana está orientada a la preservación de la paz regional y elevó un llamado urgente a la desescalada. También exhortó a todas las partes involucradas a abstenerse de adelantar acciones que alimenten el conflicto y, en cambio, privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos para tramitar las diferencias.

De manera preventiva, el Gobierno Nacional activó medidas para proteger a la población civil en la zona de frontera y garantizar la estabilidad en el límite entre Colombia y Venezuela. También dejó abierta la posibilidad de atender eventuales necesidades humanitarias o migratorias que puedan surgir como consecuencia de los hechos.

Petro indicó, además, que la Cancillería mantendrá abiertos los canales diplomáticos con los gobiernos involucrados y promoverá en espacios multilaterales iniciativas orientadas a la verificación objetiva de lo ocurrido y a la protección de la paz y la seguridad regional.

Finalmente, el presidente reiteró que la paz, el respeto al derecho internacional y la defensa de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. El pronunciamiento cerró con una frase simbólica del mandatario: “Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.