En una entrevista televisiva reciente, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro arremetió contra Colombia, afirmando que todo el tráfico de cocaína en la región proviene de ese país y que Venezuela es una “víctima” del narcotráfico colombiano.

Las declaraciones, hechas en una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, llegan en un momento de intensa presión por parte de Estados Unidos, que ha intensificado sanciones y acciones militares contra el régimen de Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En el video, grabado durante un trayecto en automóvil y emitido en un programa venezolano, Maduro defiende el modelo antinarco de su gobierno como “ejemplar y muy eficaz”.

🇻🇪🇨🇴 | Maduro acusó a Petro de ser el responsable del narcotráfico en la región: “Toda la cocaína que se mueve en esta región es producida en Colombia, pero no hay colaboración de su lado y Estados Unidos lo sabe…” pic.twitter.com/R3gKSjpeV9 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 2, 2026

“Toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia. Todas, todas las cocaínas”, afirma Maduro, agregando que Venezuela ha controlado el impacto del narcotráfico colombiano a lo largo de décadas.

Destaca los esfuerzos en la frontera, donde, según él, se dedican “miles de millones de policías, soldados operativos” para combatir el problema, ya que la frontera colombiana está “totalmente desprovista de protección militar-policía”.

Además, Maduro critica la falta de colaboración por parte de Colombia: “No hay ninguna colaboración del lado colombiano. Así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”. Menciona que Venezuela ha derribado 40 aeronaves provenientes de Colombia en el último período, elevando el total a 431 abatidas “con la ley en las manos”.

Aunque no nombra directamente al presidente colombiano Gustavo Petro, el contexto de sus acusaciones apunta a la actual administración colombiana.

Estas declaraciones surgen en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha acusado a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, una supuesta red criminal integrada por altos funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

Esta organización ha sido designada como grupo terrorista extranjero por el Departamento de Estado en noviembre de 2025, y el Tesoro estadounidense impuso sanciones adicionales en julio de ese año, describiéndola como una entidad “narco-terrorista”. Además, en diciembre de 2025, se ampliaron las sanciones a familiares de Maduro y a tanqueros venezolanos, como parte de una estrategia para “privar de recursos” al régimen.

La presión estadounidense no se limita a medidas económicas. Recientemente, Trump confirmó un ataque a una “gran instalación” en Venezuela vinculada a lanchas de narcotráfico, enmarcado en una “guerra contra las drogas” que el gobierno de Estados Unidos considera un “conflicto armado” contra carteles.

Maduro, por su parte, ha rechazado estas acusaciones, comparándolas con las “falsas” justificaciones para la invasión de Irak por armas de destrucción masiva. En el video, sostiene que Estados Unidos “sabe que eso es falso” y se muestra abierto a diálogos: “Si quieren conversarse seriamente un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listas [sic]”.

Por su parte, Petro ha respondido a las tensiones, negando vínculos con el narcotráfico y acusando a Trump de propagar “mentiras”. En octubre de 2025, el Tesoro de EE.UU. sancionó directamente a Petro y su entorno por presunta participación en el comercio ilícito de drogas, lo que ha exacerbado las fricciones entre Colombia y Venezuela. Petro ha sugerido que el reciente ataque estadounidense en Venezuela apuntaba a un laboratorio de cocaína ligado al Eln, un grupo guerrillero con presencia en ambos países.

Analistas ven en estas acusaciones mutuas un intento de desviar la atención de problemas internos, como la crisis económica en Venezuela y el aumento de la producción de cocaína en Colombia, que alcanzó récords bajo Petro. Mientras tanto, Maduro insiste en que Venezuela es un modelo en la lucha antinarco, a pesar de las persistentes alegaciones internacionales.

