El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, expuso la falta de acciones efectivas por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro en la frontera compartida de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela. Según Maduro, esta inacción ha forzado a Venezuela a asumir responsibilidades para luchar contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales en la región, invirtiendo “miles de millones de recursos” en las operaciones de seguridad.

Durante una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, Maduro declaró: “Hemos creado tres zonas de paz en los dos mil doscientos kilómetros de frontera con Colombia. Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano. Así que, todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”. Sus declaraciones se entienden en un contexto de tensiones diplomáticas regionales y denuncias mutuas sobre la gestión de economías ilegales en las zonas fronterizas.

A pesar de su crítica a Petro, Maduro demostró más receptividad al dialogar con Estados Unidos. De hecho, declaró estar listo para tener conversaciones serias sobre cooperación antidrogas con la potencia norteamericana. “Yo creo que todo eso hay que ponerlo de lado y empezar a conversar en serio, con datos en la mano, y el Gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, afirmó Maduro durante la misma entrevista.

Al respecto sobre ese panorama con el país vecino, el periodista Felipe Zuleta en Blu Radio hizo un análisis de lo que estaría pasando entre ambos: “Algo está pasando en las relaciones entre Petro y Maduro, es muy difícil de determinarlo, pero por un lado lo que dice Maduro que todo lo que está pasando es culpa de Colombia, ósea de Petro y el presidente en las últimas horas ha mencionado que nunca dijo que Maduro es legitimo. Algo está pasando ahí, no me atrevo a especular porque no lo sabemos, o algo pasa entre ellos o es que están en una estrategia, eso no lo sabemos todavía. Piensa mal y acertarás”.

Esta escalada de tensiones tiene sus raíces en la historia reciente de la región. Desde hace años, ambos países han intercambiado acusaciones de albergar, promover o no hacer lo suficiente para combatir a grupos rebeldes, criminales y narcotraficantes que operan a ambos lados de la frontera. En medio de esto, está la población de la frontera, atrapada entre dos naciones, a menudo víctima del narcotráfico, el contrabando y la violencia.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.