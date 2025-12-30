En medio de la presión que está sintiendo Venezuela por parte de Estados Unidos con los ataques tanto marítimos como terrestres que se han presentado, el líder del régimen, Nicolás Maduro, sigue apareciendo completamente despreocupado en televisión nacional, pues habla de toda clase de asuntos y evade todo lo que tiene que ver con Donald Trump.

De hecho, tan tranquilo se le ve que en las últimas horas hizo incluso una confesión bastante llamativa, pues en medio de una de sus apariciones confesó cuánto se gana de salario por ser ‘presidente’ de Venezuela, dando una cifra que muy pocas personas le creen.

“Tengo una sola cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente, que casi no le veo la cara. Yo gano dos petros (120 dólares), pero ni a eso le veo la cara, porque cuando la voy a sacar ya la ha agarrado ‘Cilita’ para comprar alguna cosita” , dijo Maduro.

Los petros son una moneda que no es oficial en Venezuela, pues él mismo la impulsó en 2018, pero no se encuentra en circulación, sino que se siguen moviendo los bolívares.

Con ‘Cilita’, por su parte, se refiere a la primera dama Cilia Flórez, quien lleva casada con Nicolás Maduro desde 2013, luego de haber llevado una larga relación de más de 20 años con Walter Ramón Gavidia Rodríguez.

Por otro lado, agregó en tono de burla: “He cambiado la clave veinte veces; yo no sé cómo ella se entera de la clave. Te dije que te iba a denunciar”.

Al final, esta conversación nació para justificar que él no se considera un magnate, sino que vive con los justo al igual que el resto de venezolanos. Sin embargo, eso también va en contradicción a la forma en la que viste y los accesorios que usa, ya que se la ha visto con, por ejemplo, relojes bastante costosos.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.