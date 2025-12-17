Nicolás Maduro elevó el tono del discurso ante una eventual intervención militar de Estados Unidos y lanzó un llamado directo a Colombia, incluyendo a sus Fuerzas Armadas, para conformar un frente común en defensa de Venezuela. El pronunciamiento se dio en medio del aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y de crecientes tensiones diplomáticas en la región.

(Vea también: Trump declararía la guerra contra Venezuela esta noche, según el periodista Tucker Carlson)

Durante un mensaje público, el mandatario venezolano aseguró que existe una amenaza real de incursión extranjera y, bajo ese escenario, apeló al ideario bolivariano para convocar a una “unión perfecta” entre ambos países.

El mensaje de Maduro a los militares colombianos

En su intervención, Maduro no solo se dirigió al pueblo colombiano y a sus movimientos sociales, sino que fue más allá al mencionar explícitamente a los militares de Colombia, a quienes dijo conocer “muy bien”, y a quienes invitó a sumarse a las tropas venezolanas para enfrentar a fuerzas norteamericanas.

“Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie se atreva a tocar la soberanía de nuestro país”, afirmó Maduro, al tiempo que evocó los 200 años de la ley fundacional de la Gran Colombia y el legado histórico de Simón Bolívar como sustento político y simbólico de su llamado. Según el líder chavista, esa alianza regional sería clave para garantizar lo que denominó una “felicidad compartida” frente a amenazas externas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a los militares de Colombia a una “unión perfecta” a favor de la soberanía de dichas naciones vecinas.pic.twitter.com/LAUMoz9ojO — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 18, 2025

El mensaje, cargado de retórica histórica y militar, se interpreta como una señal de alarma del régimen venezolano ante el endurecimiento de la postura de Washington.

También abre un nuevo foco de tensión en la relación con Colombia, al involucrar de manera directa a sus Fuerzas Armadas en un escenario de confrontación internacional que, hasta ahora, no ha sido reconocido oficialmente por el Gobierno colombiano.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.