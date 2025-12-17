En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, una declaración del periodista ultraconservador Tucker Carlson encendió las alarmas este miércoles.

Durante una entrevista con el analista político Andrew Napolitano, Carlson aseguró que el presidente Donald Trump haría un anuncio de alto impacto en un discurso a la nación programado para las 9:00 de la noche, en el que —según dijo— se informaría sobre una eventual guerra contra Venezuela.

La afirmación surgió cuando Napolitano le preguntó directamente si Trump iniciaría un conflicto armado con el país vecino.

“No sé la respuesta… lo que sé hasta ahora es que ayer se informó a los miembros del Congreso que se avecina una guerra y que el presidente lo anunciará en el discurso a la nación de esta noche a las 9:00 en punto”, dijo Carlson.

Carlson respondió que no tenía certeza absoluta, pero sostuvo que, hasta ese momento, miembros del Congreso habrían sido informados de que “se avecina una guerra” y que el propio mandatario lo anunciaría oficialmente en su intervención televisada. Las palabras del comunicador causaron sorpresa, especialmente por el tono categórico con el que planteó el escenario.

NEW: Tucker Carlson says a member of Congress told him that President Trump will be announcing tonight that “a war is coming” during his address. Judge Napolitano: “Is Trump going to start a war in Venezuela?” Carlson: “I don’t know the answer … here’s what I know so far,… pic.twitter.com/TI2n8gwk9T — Collin Rugg (@CollinRugg) December 17, 2025

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

El pronunciamiento se da además en un contexto de movimientos militares que han elevado la tensión regional. En semanas recientes, aviones de combate y drones de vigilancia de Estados Unidos se han acercado a las costas venezolanas, hechos que han sido interpretados como una señal de presión directa sobre Caracas.

No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de la Casa Blanca sobre una declaración de guerra, por lo que las palabras de Carlson han sido tomadas como una advertencia basada en información que, según él, circula en círculos políticos de Washington.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.