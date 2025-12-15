Trabajar en Estados Unidos sin tener un permiso laboral vigente puede convertirse en una de las decisiones más costosas para un migrante. Aunque para muchos mantener el empleo es una necesidad económica urgente, hacerlo con un Documento de Autorización de Empleo (EAD) vencido expone a sanciones migratorias severas que pueden arruinar cualquier plan de permanencia legal en el país.

De acuerdo con la normativa migratoria, las personas con determinados estatus están obligados a contar con un EAD válido para trabajar legalmente. Este documento es expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) y se tramita a través del Formulario I-765, que certifica que la persona está autorizada para desempeñar una actividad laboral durante un periodo específico, explica La Nación.

El problema surge cuando ese permiso expira y el trabajador continúa en su empleo, ya sea por desconocimiento, por retrasos en la renovación o por decisión propia. Según advierten expertos legales, este error puede tener consecuencias inmediatas y de largo plazo.

¿Qué pasa si se vence mi permiso de trabajo en Estados Unidos?

El estudio de abogados Ghoshal Law señala que un migrante que trabaja con un EAD vencido incurre en empleo no autorizado, una falta que la ley migratoria estadounidense castiga con dureza.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Deportación : incluso si el empleo irregular fue por un periodo corto, un juez de inmigración puede ordenar la expulsión del país.

Inelegibilidad para extender o cambiar el estatus migratorio , lo que frena procesos como visas de estudiante, trabajo o protección temporal.

Rechazo del ajuste de estatus para quienes buscan obtener la ‘green card’, uno de los golpes más duros para quienes ya iniciaron ese trámite.

Posible inadmisibilidad futura , lo que significa que la persona podría tener prohibido regresar a Estados Unidos, incluso años después.



Los expertos advierten que no importa si el trabajo fue de pocos días o semanas: la infracción existe desde el momento en que el EAD pierde vigencia y el migrante sigue trabajando, agrega el citado medio.

Uno de los errores más comunes es pensar que desconocer la fecha de vencimiento del permiso o estar “a la espera de la renovación” protege al trabajador. En la práctica, Uscis no considera estas razones como justificantes.

Contrario a lo que muchos creen, trabajar “discretamente” no garantiza pasar desapercibido. Según Ghoshal Law, hoy los migrantes están altamente expuestos a los controles federales. Con los cruces de información actuales, incluso trabajos informales pueden salir a la luz con facilidad.

Para los abogados de inmigración, trabajar con un EAD vencido es una de las faltas más peligrosas porque afecta directamente la credibilidad del migrante ante Uscis. Una sola infracción puede echar abajo años de trámites, inversiones y espera.

