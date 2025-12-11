Estados Unidos presentó una propuesta para exigir a los turistas de países que usan el sistema ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) que entreguen un historial de cinco años de sus redes sociales como requisito para entrar al país.

Esto aplicaría a viajeros de unas 40 naciones, entre ellas Chile, España, Reino Unido, Francia, Australia y Japón. La medida se enmarca en el endurecimiento migratorio impulsado por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional, detalla la BBC.

La propuesta, elaborada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional, también plantea recopilar números de teléfono usados en los últimos cinco años, correos electrónicos de los últimos diez y más datos familiares.

Aunque no es una norma definitiva, abrió un periodo de 60 días para recibir comentarios públicos. Organizaciones de derechos digitales advierten que esta revisión podría afectar libertades civiles y alargar los tiempos de aprobación del ESTA, apunta ese medio.

Expertos señalan que las políticas migratorias más estrictas ya han afectado al turismo estadounidense, con descensos en el gasto de visitantes internacionales.

La revisión de redes sociales también se aplica en procesos de visados estudiantiles y laborales, y omitir información podría causar la negación de futuros ingresos al país.

¿Por qué Estados Unidos endureció normas a viajeros extranjeros?

En 2025 Estados Unidos endureció de forma significativa las normas para los viajeros extranjeros como parte de una estrategia del gobierno de Donald Trump para reforzar la seguridad nacional y controlar con mayor detalle quién ingresa al país.

Una de las medidas más polémicas fue la propuesta de exigir a los turistas que usan el sistema ESTA entregar un historial de cinco años de sus redes sociales, además de números de teléfono recientes, correos electrónicos utilizados en la última década y más información sobre sus familiares. Aunque la medida no se adoptó de inmediato, abrió un proceso formal para convertirla en requisito obligatorio.

El gobierno también amplió el análisis de la “presencia en línea” de los viajeros, solicitando que los perfiles sean públicos para revisión, y advirtió que omitir datos podría derivar en la negación de visados o futuros ingresos.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó estas acciones tras incidentes relacionados con seguridad, argumentando la necesidad de prevenir amenazas terroristas.

A la vez, el gobierno anunció la posibilidad de expandir las prohibiciones de viaje ya vigentes para varios países y reforzó la revisión de quienes solicitan visados de estudiante o trabajo.

Estas medidas, según expertos y gremios turísticos, contribuyeron a una reducción del turismo internacional hacia Estados Unidos durante 2025.

