Un video difundido por autoridades estadounidenses dejó al descubierto el operativo con el que marines de Estados Unidos abordaron un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, en una acción coordinada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera.

Las imágenes se han vuelto clave para entender cómo se ejecutó la maniobra aérea sobre el buque, señalado por Washington de mover petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán.

En la grabación se observa a un helicóptero militar estabilizándose sobre la embarcación mientras varios marines se preparan para descender. En cuestión de segundos, los uniformados se lanzan por cuerdas directamente hacia la cubierta, uno tras otro, hasta conformar un grupo armado que avanza de forma táctica por la plataforma del petrolero.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

La operación se desarrolla con rapidez y precisión: cada movimiento está sincronizado para asegurar el control del buque sin intercambio de fuego ni incidentes visibles.

Cuál fue el petrolero que confiscó Estados Unidos cerca de Venezuela

El despliegue, apoyado por el Departamento de Guerra, hace parte de una orden de incautación emitida por autoridades federales. Según explicó la fiscal general Pam Bondi, el buque llevaba años bajo sanciones por su presunta participación en una red de transporte ilícito de crudo que, de acuerdo con Estados Unidos, beneficia a organizaciones terroristas extranjeras.

Bondi aseguró que la incautación se hizo de manera segura y que las investigaciones para frenar el movimiento de petróleo sancionado continúan en curso.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

