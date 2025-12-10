El nuevo radar que Estados Unidos instaló en Trinidad y Tobago entre el 26 y el 27 de noviembre entró en funcionamiento y ya comparte datos con las autoridades locales, confirmó el ministro de Defensa del archipiélago, Wayne Sturge, en declaraciones a la AFP.

La ubicación del dispositivo, a unos diez kilómetros del territorio venezolano, lo deja prácticamente frente a Venezuela en un momento marcado por un despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe.

La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, detalló que las Fuerzas Armadas del país podrán acceder a la información del sistema. Según había explicado la semana pasada, el radar permite detectar actividades relacionadas con el tráfico de narcóticos, armas, municiones y migrantes, además de maniobras que intenten eludir las sanciones impuestas sobre el petróleo venezolano.

El operativo forma parte del amplio movimiento militar de Washington en la región, que incluye la llegada del portaviones USS Gerald Ford —el más grande del mundo— y el aterrizaje de varias aeronaves estadounidenses en el nuevo aeropuerto de Tobago, aun sin inaugurar.

A finales de octubre, el archipiélago también recibió al buque USS Gravely y, días después, un contingente de marines adelantó ejercicios entre el 16 y el 21 de noviembre, parte de los cuales permanece todavía en el país.

El gobierno de Nicolás Maduro sostiene que estas maniobras encubren un intento de derrocarlo y de apoderarse del petróleo venezolano. Estados Unidos, por su parte, mantiene en pie el embargo impuesto al crudo venezolano desde 2019 y ratificado durante el segundo mandato de Donald Trump.

Persad-Bissessar, crítica reiterada del chavismo, aseguró no obstante que Washington nunca ha solicitado usar el archipiélago como plataforma para lanzar ataques contra Venezuela.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.