El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su disposición de aplicar medidas militares en su lucha contra el narcotráfico en países latinoamericanos, con énfasis en México y Colombia. Tras una entrevista con el medio Político, Donald Trump explicó que dichas acciones, encaminadas en el mar Caribe y el Pacífico, tienen como objetivo salvaguardar la vida de los estadounidenses y debilitar las cadenas de suministro de drogas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Salgan del país”: EE. UU. lanzó alerta a sus ciudadanos que viven o viajan hacia Venezuela)

“Sí lo haría, seguro lo haría” afirmó Donald Trump al ser cuestionado sobre si consideraría desplegar los mismos métodos en México y Colombia. Según Trump estos países tienen una participación significativa en el tráfico de Fentanilo hacia EE. UU, como lo explica en el programa The Conversation. En sus declaraciones, el mandatario norteamericano se mostró enfático al subrayar el volumen creciente en el que las drogas llegan a su país y señaló a Venezuela como uno de los principales actores en este negocio ilícito.

Trump en su retórica más agresiva ha afirmado que no descarta ninguna opción en el escenario militar para atacar instalaciones de producción y tráfico de drogas en países como México, Colombia y Venezuela. Enfatizó que siente orgullo en ordenar tales operaciones con el objetivo de proteger a los ciudadanos estadounidenses y mencionó que recibiría el apoyo tanto de demócratas como republicanos. El aumento en la postura de lucha contra las drogas de los Estados Unidos marca un hito con un enfoque cada vez más militarizado en la región.

Lee También

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó de manera contundente las amenazas e insinuaciones de Donald Trump de atacar la soberanía colombiana por ser un supuesto actor de producción y tráfico de drogas hacia su país. Petro enfatizó que “Colombia siempre ha defendido el diálogo como solución”, y rechazó de manera tajante cualquier atisbo de agresión militar contra su país.

🇺🇸🇲🇽🇨🇴 | AHORA: Trump no descarta operaciones en México y Colombia tras ataques en el Caribe: “Sí, lo haría, claro que lo haría”.

pic.twitter.com/VCo2qUZ4Ae — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 9, 2025

En paralelo, Trump ha mencionado a México como otro blanco potencial de sus acciones militares, citando el tráfico de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos. Tales declaraciones suscitan interrogantes sobre la legalidad y las consecuencias de un posible ataque militar a países soberanos, lo que supondría un escenario de conflicto regional.

Sin embargo, Donald Trump sigue insistiendo en que sus medidas son legítimas y surgen desde un deber de proteger a su país. “La ola de drogas” que entra a su país es una amenaza que, según él, no ha sido debidamente enfrentada por las administraciones previas.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.