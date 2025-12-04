El Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el océano Pacífico oriental que dejó cuatro muertos, en medio de las operaciones militares contra organizaciones señaladas de narcoterrorismo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La millonada que le pidió Maduro a Trump para abandonar Venezuela y proteger a sus funcionarios)

La ofensiva, realizada el 4 de diciembre, vuelve a elevar la tensión por los métodos usados por Washington en esta zona estratégica.

Según el reporte oficial, la acción fue ordenada por el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, que lanzó un “ataque cinético letal” contra una embarcación que navegaba en aguas internacionales.

Lee También

El Comando Sur detalló que la lancha era operada por una Organización Terrorista Designada, y que la inteligencia militar confirmó que transportaba narcóticos ilícitos en una ruta considerada clave del narcotráfico en el Pacífico Oriental.

La operación terminó con la muerte de los cuatro hombres a bordo, a quienes el comunicado calificó como “narcoterroristas”.

El caso se suma a la cadena de ofensivas recientes en el Pacífico y el Caribe, que ya deja 85 muertos en este tipo de intervenciones y mantiene abiertas las discusiones sobre el alcance y la contundencia de las acciones militares estadounidenses en la región.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.