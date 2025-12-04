Un informe internacional reveló nuevos detalles de una supuesta negociación entre Nicolás Maduro y Donald Trump en medio de la tensión bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. Según The Telegraph, el líder del régimen venezolano pidió conservar 200 millones de dólares, además de buscar refugio y protección para su círculo más cercano.

De acuerdo con el medio citado, Maduro habría exigido “conservar 200 millones de dólares de su riqueza privada, amnistía para sus funcionarios y refugio en un país amigo”. Las fuentes consultadas por ese medio plantearon que el pedido se dio en el marco de conversaciones secretas sobre una posible salida del poder del mandatario.

The Telegraph explicó que Maduro pidió una “amnistía general para cien funcionarios del régimen venezolano”. Esta condición habría incomodado a representantes estadounidenses, quienes se oponían a dejar sin consecuencias a miembros del círculo del gobernante en medio de investigaciones por narcotráfico.

Durante la llamada de 15 minutos “los dos líderes también discrepan sobre cómo establecer un gobierno de transición y sobre el lugar al que huiría Maduro desde Venezuela”, indicó el diario. Trump habría sugerido países como China o Rusia, pero Maduro “dijo que tenía la intención de quedarse en el hemisferio occidental, en un país amigo como Cuba”.

Las fuentes citadas por The Telegraph añadieron que Catar surgió como una eventual opción para el exilio del mandatario. Aunque el pedido de 200 millones de dólares quedó sobre la mesa, el punto más polémico fue la exigencia de amnistía para decenas de aliados. Una fuente consultada por el medio afirmó: “Estaba atrapado entre la espada y la pared”.

De esta manera se confirmó la llamada de Maduro con Trump. El líder del régimen venezolano afirmó: “Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”.

Maduro agregó otra frase destacada: “Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”.

