El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el miércoles que sostuvo una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, hace diez días y señaló que ésta se produjo en un tono “cordial”, en medio de la más reciente crisis entre Caracas y Washington.

Desde agosto Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

“Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró el gobernante venezolano. Trump había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles. “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, precisó entonces.

El miércoles, Trump aseguró que su conversación con Maduro fue breve: “Le dije solo un par de cosas”. “Es mucho más que una campaña de presión”, afirmó. Días antes, el mandatario había señalado que Estados Unidos comenzaría “muy pronto” a apuntar a “narcotraficantes venezolanos” en operaciones “en tierra”.

En medio de las maniobras militares, autoridades aeronáuticas estadounidenses emitieron una alerta por el incremento de actividad militar en el Caribe. Esto llevó a ocho aerolíneas internacionales a suspender operaciones desde y hacia Venezuela al argumentar razones de seguridad.

Gracias a la profunda tensión política, El Tiempo ha hecho un análisis de los países que podrían recibir a Maduro. Entre ellos se ha mencionado a Turquía, Rusia y Catar como las principales opciones; sin embargo, Cuba, uno de los históricos aliados de Venezuela, parece quedar por fuera de la lista.

Cuba está en una situación de vulnerabilidad debido a la presión económica de Estados Unidos, lo que podría intensificar las sanciones si el país acogiera al líder chavista. Un exilio en la isla pondría a La Habana en una situación insostenible.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.