La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a quedar en el aire luego de que Donald Trump describiera, con evidente hermetismo, la breve conversación que sostuvo con Nicolás Maduro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Trump confirma que hubo llamada de última hora con Maduro: “No salió bien ni mal”)

El presidente estadounidense aseguró que la campaña contra el régimen venezolano “va mucho más allá de la presión” y volvió a señalar a Venezuela por enviar “drogas” y “gente que no debería enviar”.

#EnDesarrollo Donald Trump aseguró que la campaña contra Venezuela no es sólo de presión, pues va mucho más allá de eso y se refirió a la conversación con Nicolás Maduro. “Hablé con él brevemente. Solo le dije un par de cosas. Ya veremos qué pasa con eso. Venezuela nos envía… pic.twitter.com/xOm9ez6ehi — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 3, 2025

Qué hablaron Trump y Maduro

Según el propio mandatario, fue un intercambio “que no salió bien ni mal”, una frase que aumentó la incertidumbre en un escenario diplomático ya marcado por tensiones y acusaciones cruzadas.

La conversación ocurre mientras su Gobierno insiste en que Maduro estaría al frente de un presunto entramado de narcotráfico, un señalamiento que ha subido de tono en las últimas semanas.

Además, este episodio se da en paralelo al operativo que Estados Unidos mantiene en la región, con el portaaviones más grande del mundo activo desde septiembre, convertido en símbolo visible de la presión creciente.

En un contexto ya cargado, la falta de detalles por parte de Trump solo profundiza las dudas sobre el rumbo de la relación bilateral, que hoy transita entre advertencias, operaciones militares y un silencio que pesa más que las palabras.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.