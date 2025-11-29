La misteriosa muerte de Karen Julieth Romero Rodríguez, una joven colombiana de 24 años, en un río de Nueva York, mantiene en conmoción a la comunidad colombiana y a los habitantes de Ibagué, su ciudad natal.

El caso despertó indignación e inquietud, a la vez que aumentó la presión sobre las autoridades para entregar respuestas claras y justicia. La información conocida hasta ahora, revelada por El Tiempo, es que salió el domingo para compartir con una persona cercana, pero no regresó.

Este caso se suma a una lista cada vez más amplia de muertes inexplicables y episodios de violencia que involucran a colombianos en Estados Unidos como el caso de Marisol Ballestas.

Familia de Karen Julieth Romero Rodríguez pide ayuda para repatriar el cuerpo

Karen, originaria de Ibagué, fue encontrada sin vida en circunstancias que aún no se han esclarecido por completo. Su familia vive un profundo dolor y pide apoyo tanto para la repatriación del cuerpo como para impulsar una investigación más exhaustiva que permita entender qué ocurrió. Hasta el momento, no existe una causa oficial sobre su muerte y el expediente continúa abierto.

“Nuestra amada hija ha partido inesperadamente, dejando un vacío inmenso en nuestras vidas y en los corazones de quienes la conocieron. Su luz, su alegría, sonrisa, bondad y el amor que nos dio son el tesoro que ahora guardamos”, indicó la madre de la víctima en sus redes sociales.

Mientras la familia de Karen Julieth pide ayuda para poder repatriar el cuerpo de la joven para darle sepultura en su ciudad natal y apela a la solidaridad de los colombianos.

“Nuestro más grande anhelo en este momento de duelo es poder repatriar sus restos a Ibagué para darle el último adiós rodeada de su familia y la comunidad que tanto la quiere. Este proceso implica un gran costo económico que, en este momento de dolor, supera nuestras posibilidades”, agregó la mujer.

