En medio de la fiebre futbolística que vive Colombia, y durante lo que debía ser un encuentro amistoso más entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda, disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, se presentó un hecho que empañó la jornada deportiva.

Videos que circulan en redes sociales muestran a varios aficionados colombianos que fueron expulsados del estadio en pleno partido, un episodio que rápidamente desató polémica y una ola de reacciones en redes sociales.

Lo que comenzó como un duelo tranquilo sobre el césped terminó convirtiéndose en una escena de tensión en las gradas. En redes circularon múltiples videos que captaron los momentos del altercado, incluyendo discusiones entre los involucrados y el personal de seguridad.

Reacciones en redes sociales a la expulsión de colombianos

En las grabaciones se escuchan frases como: “¿Cuál pleito, oe, cuál pleito?”, “Pero si no he hecho nada malo”, así como la advertencia a quien estaba registrando el incidente: “Oye, no lo grabes”.

La jornada hizo parte del proceso de preparación de la Selección para sus próximos torneos internacionales. Sin embargo, el incidente desplazó el foco deportivo hacia un tema que suele generar debate: el comportamiento de los hinchas colombianos en los estadios y el manejo de seguridad en eventos internacionales.

En las imágenes se observa lo que sería un exceso de fuerza por parte del personal de seguridad del escenario deportivo. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas porque algunos usuarios criticaron la reacción del personal del estadio; otros señalaron que podrían tener entre ojos a los connacionales en el desarrollo del Mundial de 2026.

