La mayor sorpresa de la Selección Colombia en este tiempo de concentración no fue la victoria sobre Nueva Zelanda ni las alineaciones titulares del entrenador Néstor Lorenzo, sino un comunicado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol en la que se anunció que el jugador Daniel Muñoz salía de la concentración por motivos “personales”.

Esto abrió muchas dudas, ya que ni los periodistas que están cubriendo a la selección nacional conocían la razón porque había mucho hermetismo al respecto.

Sin embargo, este martes, 18 de noviembre, se conoció la razón real y es más triste de lo que las personas se imaginaban. Según se ha podido apreciar en las redes sociales, uno de los mejores amigos de Muñoz, que incluso consideraba como un hermano, falleció en los últimos días, por lo que le pidió al cuerpo técnico ausentarse para estar en el último adiós de su compañero.

En fotos y videos compartidos en las redes sociales, se ve al jugador del Crystal Palace vestido completamente de negro alzando el féretro de su amigo justo en el barrio en el que crecieron juntos.

Así lo vieron a Muñoz:

En la ceremonia del último adiós al compañero de Daniel Muñoz, hubo juegos pirotécnicos, bombas blancas y más en medio de un emotivo momento en el que estuvo todo el tiempo el jugador.

Lo cierto es que la persona que falleció era muy cercana al lateral derecho, ya que de lo contrario no hubiera pedido desafectarse de la Selección Colombia, la cual juega en la noche de este martes, 18 de noviembre, sobre las 8:30.

En su lugar estará, al igual que en el juego con Nueva Zelanda, el lateral Santiago Arias, quien tuvo un buen rendimiento y por eso los aficionados pueden estar tranquilos con que la banda derecha está acomodada.

Se espera que en los próximos días Muñoz vuelva a Inglaterra para sumarse a los entrenamientos del Crystal Palace, teniendo en cuenta que su siguiente compromiso será frente al Wolverhampton de Jhon Arias el sábado, 22 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, hora colombiana.

