La Selección Colombia se prepara para el último compromiso del año, pues fue un 2025 de altas y bajas, pero que terminó de la mejor manera, con la clasificación al Mundial de 2026 y hasta ahora dos victorias en los tres compromisos que ha disputado.

Para cerrar el año, ahora se medirá con Australia en Nueva York, una selección que igual es bastante complicada, incluso más que Nueva Zelanda, y que viene de llegar a los octavos de final en el Mundial de Catar.

Dicho compromiso estaba programado para disputarse a partir de las 8:00 de la noche, pero en las últimas horas se conoció un cambio de horario que habrá.

Tal como informó la Federación Colombiana de Fútbol, por temas logísticos este compromiso tuvo que moverse unos cuantos minutos, por lo que ahora se jugará a partir de las 8:30 de la noche, lo cual no es muy significativo, pero sí cambia los planes de los aficionados.

¡𝙈𝙖𝙣̃𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙘𝙞𝙚𝙧𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙖𝙣̃𝙤! 🆚 🇦🇺 Australia

🗓 Martes 18 de noviembre

🕞 8:30 p.m. (hora COL)

🏟 Citi Field, Nueva York

🏆 Fecha FIFA

📺 @GolCaracol, Ditu – @CanalRCN, APP Canal RCN #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/iMrAUckJUp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2025

Además, se esperan cambios por parte de Néstor Lorenzo en la alineación titular para que más jugadores tengan rodaje y así el técnico pueda probar más alternativas de cara a la Copa del Mundo.

La alineación que usaría el técnico argentino sería:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Este será un compromiso de mucha exigencia y en el que el combinado nacional debe tener la concentración en todo su esplendor, ya que este tipo de rivales se los puede encontrar en el Mundial y por eso es mejor planear todo para no dejar cuestiones al azar.

Luego de este encuentro, los jugadores regresarán a sus clubes para seguir afrontando la temporada, recordando que la próxima vez que se reúnan será hasta dentro de cuatro meses, ya que la siguiente fecha Fifa es hasta el mes de marzo.

