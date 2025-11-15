Colombia se está jugando el penúltimo partido del año en Estados Unidos frente a Nueva Zelanda, un rival que aunque parece menor sobre papeles, igual significa un reto importante porque es el nivel que se puede encontrar en el Mundial el próximo año.

De hecho, la victoria es importante para seguir creciendo la confianza del equipo y afianzar la idea de juego, pues la idea es llegar en la mejor condición posible a la próxima Copa del Mundo.

Teniendo eso en cuenta, el combinado nacional salió con todo el ímpetu en este compromiso que se está disputando en el estadio del Inter Miami en Florida, al punto de que antes de los cinco minutos ya estaba arriba en el marcador.

Luego de un gran pase de Santiago Arias por la banda derecha, el que apareció fue Gustavo Puerta para marcar su primer gol con el combinado nacional, dándole la ventaja en el penúltimo compromiso del año.

Este fue el gol:

🇨🇴 GOLAZO de Gustavo Puerta. Debut y gol para el mediocampista: 1-0 Colombia ante Nueva Zelanda 🇳🇿, al 2’ pic.twitter.com/HX2bz3JQcx — Pipe Sierra (@PSierraR) November 16, 2025

Así, el jugador de Racing Santander de la segunda división de España marcó su primera anotación con el equipo de mayores, pues ya había sido protagonista y goleador con la Sub-20, pero no había tenido la oportunidad con la absoluta.

Además, esta anotación es muy importante porque este es uno de los jugadores que está a prueba con Néstor Lorenzo para ver si se gana el cupo al Mundial que será a mitad de año.

