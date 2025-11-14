Este sábado, 15 de noviembre, sobre las 7:30 de la noche, la Selección Colombia jugará su penúltimo partido del año, pues en la fecha Fifa se mide contra Nueva Zelanda en Florida como preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este es un compromiso muy importante porque después de ganarle a México y empatar con Canadá en la fecha Fifa pasada, quedó en evidencia que hay detalles por corregir y varias cuestiones por mejorar para llegar en las mejores condiciones al torneo internacional.

De hecho, Lorenzo sigue buscando a sus jugadores más importantes, pero igual es casi que seguro que la columna vertebral ya está asegurada y es bien parecida a la de la Copa América, con la que se consiguió el segundo lugar.

Ante esto, para el juego con Nueva Zelanda no se esperan muchas sorpresas en la titular, pues los puntos que se sumen son importantes y así mismo se va afianzando la idea de juego cada vez más.

Posible alineación de la Selección Colombia

Con el regreso de Jhon Arias a la convocatoria, todo indica que el combinado nacional puede formar de la siguiente manera:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Cómo le ha ido a Colombia vs. Nueva Zelanda

A lo largo de la historia, Colombia solo ha jugado una vez frente a este rival oceánico y fue en la Copa Confederaciones de 2003 que se llevó a cabo en Francia.

En esa oportunidad, el combinado nacional, liderado por Francisco Maturana y que contaba con jugadores como Óscar Córdoba, Iván Córdoba y Víctor Aristizábal, ganó por 3-1 en un partido correspondiente a la fase de grupos.

En aquella oportunidad marcaron Jorge López, Mario Yepes y Giovanni Hernández, descontando Raffaele De Gregorio. Este fue el resumen del encuentro:

