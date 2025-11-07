La Selección Colombia sigue ultimando detalles para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues cada vez se está más cerca de la Copa del Mundo y por eso Lorenzo debe seguir probando jugadores que le cojan la idea y así se consigan los objetivos.
Por eso mismo, esta última convocatoria es tan importante, ya que es la última oportunidad del año de ver a los jugadores vistiendo la camiseta nacional en el esquema que quiere seguir posicionando el técnico argentino.
Así las cosas, Néstor Lorenzo presentó a la última convocatoria del año, en el que el combinado nacional se medirá con Australia y Nueva Zelanda en Estados Unidos.
Entre las novedades aparecen Carlos Cuesta, Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez, mientras que Juan Fernando Quintero no fue llamado por pedido de River Plate.
La lista completa de jugadores que representarán al país en estos amistosos son:
- Álvaro Angulo — Pumas (MEX).
- Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG).
- Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX).
- Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA).
- Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA).
- Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG).
- Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR).
- David Ospina — Atlético Nacional (COL).
- Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP).
- James Rodríguez — Club León (MEX).
- Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG).
- Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).
- Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS).
- Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA).
- Johan Carbonero — Internacional SC (BRA).
- Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP).
- Jorge Carrascal — Flamengo (BRA).
- Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG).
- Kevin Castaño — River Plate (ARG).
- Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER).
- Luis Suárez — Sporting C.P. (POR).
- Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA).
- Richard Ríos — S.L. Benfica (POR).
- Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA).
- Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP).
- Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA).
Cuándo juega la Selección Colombia
El próximo partido de la Selección Colombia será el 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche y luego se medirá con Australia el 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.
