Nov 7, 2025 - 8:52 am

La Selección Colombia sigue ultimando detalles para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues cada vez se está más cerca de la Copa del Mundo y por eso Lorenzo debe seguir probando jugadores que le cojan la idea y así se consigan los objetivos.

Por eso mismo, esta última convocatoria es tan importante, ya que es la última oportunidad del año de ver a los jugadores vistiendo la camiseta nacional en el esquema que quiere seguir posicionando el técnico argentino.

Así las cosas, Néstor Lorenzo presentó a la última convocatoria del año, en el que el combinado nacional se medirá con Australia y Nueva Zelanda en Estados Unidos.

Entre las novedades aparecen Carlos Cuesta, Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez, mientras que Juan Fernando Quintero no fue llamado por pedido de River Plate.

La lista completa de jugadores que representarán al país en estos amistosos son:

  • Álvaro Angulo — Pumas (MEX).
  • Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG).
  • Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX).
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA).
  • Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA).
  • Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG).
  • Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR).
  • David Ospina — Atlético Nacional (COL).
  • Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP).
  • James Rodríguez — Club León (MEX).
  • Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG).
  • Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).
  • Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS).
  • Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA).
  • Johan Carbonero — Internacional SC (BRA).
  • Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP).
  • Jorge Carrascal — Flamengo (BRA).
  • Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG).
  • Kevin Castaño — River Plate (ARG).
  • Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER).
  • Luis Suárez — Sporting C.P. (POR).
  • Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA).
  • Richard Ríos — S.L. Benfica (POR).
  • Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA).
  • Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP).
  • Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA).

Cuándo juega la Selección Colombia

El próximo partido de la Selección Colombia será el 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche y luego se medirá con Australia el 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.

