La Selección Colombia sigue ultimando detalles para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues cada vez se está más cerca de la Copa del Mundo y por eso Lorenzo debe seguir probando jugadores que le cojan la idea y así se consigan los objetivos.

Selección Colombia ya tiene rival para amistoso de noviembre; no se enfrentan hace rato

Por eso mismo, esta última convocatoria es tan importante, ya que es la última oportunidad del año de ver a los jugadores vistiendo la camiseta nacional en el esquema que quiere seguir posicionando el técnico argentino.

Así las cosas, Néstor Lorenzo presentó a la última convocatoria del año, en el que el combinado nacional se medirá con Australia y Nueva Zelanda en Estados Unidos.

Entre las novedades aparecen Carlos Cuesta, Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez, mientras que Juan Fernando Quintero no fue llamado por pedido de River Plate.

📋 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥! Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🆚 🇳🇿 y 🇦🇺 🔗 https://t.co/gAN40t9B1b#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/wS4BiGZnL6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025

La lista completa de jugadores que representarán al país en estos amistosos son:

Álvaro Angulo — Pumas (MEX).

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG).

Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX).

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA).

Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA).

Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG).

Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR).

David Ospina — Atlético Nacional (COL).

Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP).

James Rodríguez — Club León (MEX).

Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG).

Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).

Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS).

Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA).

Johan Carbonero — Internacional SC (BRA).

Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP).

Jorge Carrascal — Flamengo (BRA).

Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG).

Kevin Castaño — River Plate (ARG).

Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER).

Luis Suárez — Sporting C.P. (POR).

Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA).

Richard Ríos — S.L. Benfica (POR).

Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA).

Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP).

Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA).

Pékerman reapareció en complicado momento de Colombia y advirtió por líos que no la dejan ganar

Cuándo juega la Selección Colombia

El próximo partido de la Selección Colombia será el 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche y luego se medirá con Australia el 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.

