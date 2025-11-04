Luis Díaz se estaba jugando un partido brillando en Champions League contra París Saint-Germain. Tenía enloquecida a la defensa francesa, que no hallaba como detenerlo.

Tanto así, que el guajiro hizo doblete, aprovechando las desatenciones rivales y poniendo en ventaja al Bayern Múnich. Sin embargo, lo que hizo con la mano lo borró con el codo.

Luis Díaz hizo historia en Bayern vs. PSG con nuevos récords en Champions: orgullo de Colombia

A menos de un minuto de terminar el primer tiempo y coronar uno de sus mejores partidos en el último año, vio la tarjeta roja. ‘Lucho’ le hizo una terrible entrada a Achraf Hakimi.

El guajiro se lanzó al tobillo del jugador marroquí y se lo dobló con el muslo. El árbitro revisó la jugada en el var y determinó expulsión para el colombiano. Mientras tanto, el futbolista del PSG salió reemplazado por el fuerte golpe que recibió.

Roja de Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich

🇪🇺🔴 Luis Díaz ve la roja directa por la entrada sobre Achraf Hakimi. Venía siendo la figura con un doblete y sale expulsado antes del descanso. Bayern Munich, con uno menos ante PSG.pic.twitter.com/pnIyBSFEJ2 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 4, 2025

¿Qué partidos se pierde Luis Díaz por la roja?

Luis Díaz se perderá el partido del Bayern Múnich contra el Arsenal el 26 de noviembre en Inglaterra debido a una expulsión por tarjeta roja directa, y podría quedar fuera también de los encuentros ante el Sporting de Lisboa (9 de diciembre) y el PSV (28 de enero de 2026). En la Champions League, la sanción estándar por una roja directa es de un partido, aunque puede ampliarse si la falta es considerada grave, como en casos de conducta violenta o agresión, lo que podría extender la suspensión hasta tres compromisos.

