Este martes 4 de noviembre se reactivan los partidos de la Champions League, y el plato fuerte es el duelo entre el París Saint-Germain y Bayern Múnich. En este duelo, Luis Díaz no comió de presión y desde los primeros minutos arrancó siendo figura, luego de reportarse con el gol que puso el 0-1 inicial a favor de la escuadra alemana.

El Bayern arrancó una espectacular jugada en la que Serge Gnabry mandó un pase en profundidad a primer toque para su delantero, Michael Olise, quien entró al área y remató ante el achique del portero Lucas Chevalier, quien logró parar el disparo.

El rebote lo tomó ‘Lucho’, quien controló la pelota y le pegó a un lado del arco, venciendo a la defensa parisina que tenía dos jugadores cubriendo el tiro. Así, los alemanes se pusieron por delante a los 4 minutos de juego.

El club de Díaz tuvo un susto, luego de recibir un gol de los franceses, que fue anulado por un evidente fuera de lugar.

Por si no fuera suficiente, ‘Lucho’ siguió en su arremetida contra la muralla francesa y la volvió a derribar. Sobre el minuto 32, aprovechó el grosero error del central del PSG, Marquinhos, a quien presionó para robarle la pelota y quedar mano a mano contra el golero, a quien se la puso a un costado imposible.

