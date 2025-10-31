En medio de los cambios que se plantean en los equipos, Luis Díaz se consolida como titular en Bayern Múnich y el técnico del club se sinceró sobre la confianza en el jugador que llegó como refuerzo.

“Tenemos una ligera ventaja porque está acostumbrado a esta máxima intensidad. A lo largo de su carrera ha jugado con frecuencia tres partidos seguidos. Parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar. Es humano, así que puede suceder”, aseguró el estratega Vincent Kompany en rueda de prensa.

En la previa del partido contra Bayer Leverkusen en Bundesliga, el belga resaltó las condiciones del delantero colombiano para mantenerse como titular, aunque reconoció que tiene planes para el desarrollo de la temporada.

“Con 28 años, Lucho está en su mejor momento para afrontar este ritmo, pero si necesita un descanso, tenemos opciones disponibles. Por ahora, sin embargo, parece tener muchas ganas de jugar”, advirtió.

Esta es una nueva muestra de la credibilidad que Luis Díaz se ha ganado en Bayern Múnich, no solo por el talento que despliega, sino por una resistencia que no es tema menor si se tiene en cuenta la regularidad en cancha.

Con 14 triunfos consecutivos y con el jugador de Selección Colombia como uno de los claves, el equipo bávaro ahora se plantea la manera para enfrentar los retos que se acercan.

¿Cuándo es el próximo partido de Bayern Múnich?

La próxima cita oficial del Bayern Múnich está programada para el sábado primero de noviembre de 2025 cuando reciba al Bayer 04 Leverkusen en un duelo correspondiente a la Bundesliga de la temporada 2025-26, en el estadio Allianz Arena, en Múnich.

Esta confrontación adquiere especial relevancia dado que Leverkusen ha sido uno de los principales rivales del Bayern en la lucha por la cima del campeonato germano en las últimas temporadas.

En el pasado reciente, el Bayern ha enfrentado diversas dificultades para superar a Leverkusen, que bajo la dirección del técnico Xabi Alonso se ha convertido en un adversario más que sólido.

Este contexto refuerza la importancia del duelo del primero noviembre, no solo como una fecha más del calendario, sino como un momento clave para que el Bayern refuerce su dominio interno.

Esta cita es fundamental para las aspiraciones del Bayern Múnich de mantener su habitual dominio en el campeonato local y asegurar su posición en la parte alta de la clasificación general.

Se espera un duelo táctico interesante, dado que el Leverkusen se ha caracterizado en las últimas temporadas por ser un rival sumamente rocoso, especialmente en su propio estadio, lo que representa un desafío significativo para la maquinaria ofensiva del Múnich.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en Bayern Múnich?

Luis Díaz ha marcado 7 goles con el club en la temporada actual (a la fecha indicada) en 14 apariciones, con un promedio aproximado de 0,5 goles por partido, según las estadísticas del portal especializado Tables.

En lo que va de la temporada 2025-26, Díaz ha comenzado de forma muy activa con el Bayern. Por ejemplo, en la supercopa alemana debutó anotando su primer gol con el club en la victoria por 2-1 frente al VfB Stuttgart.

Además, en un partido de la Bundesliga ante Eintracht Frankfurt el 4 de octubre de 2025 anotó dos goles, lo que pone de relieve su magnífico arranque con el equipo bávaro.

El jugador colombiano Luis Díaz fichó por Bayern Múnich el 30 de julio de 2025, procedente del Liverpool FC, con un contrato que se prolonga hasta el 30 de junio de 2029.

La actuación de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la temporada 2025-26 hasta la fecha demuestra que su incorporación está siendo altamente productiva en términos ofensivos en su nuevo club.

