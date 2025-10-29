El paso de Luis Díaz al Bayern Múnich no solo significó un salto en su carrera futbolística, sino también un importante ascenso económico. El extremo guajiro, que dejó el Liverpool después de más de tres temporadas, se convirtió en uno de los jugadores mejor pagos del club bávaro.

Escándalo sacude al Bayern Múnich, de Luis Díaz; se mencionan temas de violencia de género

Sin embargo, y según reveló en las últimas horas el diario alemán Bild, su contrato guarda un detalle que pocos conocían: un premio especial si termina como máximo goleador.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el colombiano firmó un contrato con el Bayern Múnich hasta junio de 2029, con un salario anual de 14 millones de euros, cifra que cuadruplica lo que percibía en Inglaterra, donde ganaba alrededor de 3,5 millones.

Pero lo que más ha llamado la atención no es tanto el sueldo base, sino las primas por rendimiento que están incluidas en el acuerdo.

El informe de Bild detalla que Luis Díaz podría ganar hasta 250.000 euros adicionales si termina una temporada como máximo goleador de la Bundesliga o de la Champions League; es decir, cerca de 1.130 millones de pesos colombianos.

Acá, lo que mencionó Bild, compartido por Carlos Antonio Vélez:

Las cláusulas secretas de las figuras del @FCBayern … el DT un millón de Euros por ser campeón de Champions y Lucho 250 mil si sale goleador local o del torneo continental aparte del “Bono por equipo” segun @BILD en su revista del miércoles! Ojalá! pic.twitter.com/CkHqmwYe1F — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 29, 2025

Aunque parece una misión complicada, teniendo en cuenta que comparte vestuario con Harry Kane, uno de los artilleros más letales del mundo, la cláusula refleja la confianza del club en el talento ofensivo del colombiano.

Este tipo de bonificaciones no son comunes para jugadores que no tienen como función principal el gol, ya que Lucho actúa más como extremo o mediapunta. Sin embargo, su capacidad para desequilibrar, marcar y asistir lo han convertido en una pieza clave en los esquemas ofensivos de los equipos donde ha jugado.

Otras primas en el Bayern Múnich

Además del curioso bono por ser goleador, el guajiro tiene derecho a recibir un porcentaje del premio global que obtiene toda la plantilla en caso de conquistar títulos importantes como la Champions League o la Bundesliga. Este tipo de incentivos son habituales en los grandes clubes europeos, pues buscan motivar al grupo a cumplir objetivos comunes.

Por ejemplo, cada jugador recibe una parte del premio que reparte la UEFA o la liga local al campeón, de modo que todos los miembros del plantel, desde titulares hasta suplentes, se ven beneficiados económicamente por el éxito colectivo.

El reporte de Bild no se centró únicamente en Luis Díaz. También reveló detalles del contrato del técnico belga Vincent Kompany, quien recientemente renovó con el club hasta 2029. En su caso, el entrenador recibirá un millón de euros extra si logra levantar la Champions League con el Bayern.

Esa bonificación, aunque alta, es vista como una apuesta razonable por parte de la directiva alemana, que confía en que Kompany pueda devolver al equipo al lugar de prestigio europeo que perdió en las últimas temporadas.

