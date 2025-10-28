Millonarios vive un momento bastante confuso actualmente en el campeonato colombiano, ya que aunque el nivel no ha sido para nada bueno, en los últimos juegos ha conseguido resultados importantes que mantienen la ilusión de los hinchas de clasificar a los cuadrangulares semifinales del campeonato.

De hecho, en el último partido le ganó a Independiente Santa Fe en el último minuto y por eso, matemáticamente, todavía tiene posibilidades de avanzar, aunque ahora le quedan tres compromisos bastante complicados.

Más allá de eso, desde las directivas quieren ir recuperando la confianza de la hinchada y por eso en las últimas semanas ha anunciado algunas renovaciones, como la de Leonardo Castro y Andrés Llinás, pero la última sí sorprendió.

Por cuánto tiempo renovó Danovis Banguero

Se trata del lateral izquierdo Danovis Banguero, quien a sus 36 años firmó un nuevo contrato por un año más, es decir, hasta diciembre de 2026. Así lo anunció el club por medio de sus redes sociales:

💪 💙 ¡Esfuerzo y entrega! 🔥 Danovis Banguero renueva para seguir sumando, guiando y defendiendo este escudo. ⚽️Ⓜ️ ▶️ https://t.co/dM0Xh9Mq4i pic.twitter.com/NaSu8PhUhw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 28, 2025

“Su entrega, disciplina y ejemplo para los más jóvenes lo han convertido en uno de los referentes del plantel. Con esta renovación,Danovis Banguero seguirá vestido con la camiseta Embajadora, aportando así más de su experiencia y compromiso”, escribió el equipo bogotano.

Cabe recordar que desde que aterrizó en Millonarios, Banguero ha sido muy importante para el equipo bogotano, con goles claves y jugadas defensivas muy importantes que han ayudado al club y por eso se ha ganado la confianza de la afición, que en un principio no fue sencillo por su pasado en Atlético Nacional.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el conjunto bogotano sigue concentrado porque por más de que le ganó a Santa Fe, necesita ganar los tres partidos restantes para soñar con la clasificación a los cuadrangulares.

El siguiente encuentro será frente al siempre difícil Once Caldas este miércoles, 29 de octubre, a partir de las 8:20 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

