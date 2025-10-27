El actuar del futbolista Néyser Villarreal, jugador de Millonarios, es cada vez peor, ya que aunque aún tiene contrato con la institución, después del Mundial Sub-20 no se volvió a presentar y todo indica que no le importa, pues solo está pensando en viajar a Brasil para sumarse a su nuevo equipo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Nuevo desplante de Néyser Villarreal, goleador del Mundial, a Millonarios; hinchas no soportan)

De hecho, la falta de profesionalismo es cada vez mayor, ya que primero se puso la camiseta del América de Cali hace unos meses, lo cual despertó la furia de los aficionados bogotanos, y ahora le dedicó una historia a uno de los máximos rivales de Millonarios: Atlético Nacional.

Este domingo, el cuadro antioqueño venció a Independiente Medellín por 5-2 con un doblete de Marino Hinestroza, quien no venía muy bien y por eso esta actuación liberó tensión. Ante esto, a la figura de la Selección Colombia Sub-20 le pareció muy sencillo subir una historia junto con el texto: “Volviste, animal”.

Lee También

Esta fue la publicación del jugador:

Sin embargo, al ver todo el problema que armó otra vez, una hora después borró la publicación y la reemplazó por una del Deportivo Cali, en la que asegura que se alegra por el regreso de Jaider Moreno a las canchas.

Este tipo de acciones demuestran lo poco profesional que es el jugador, ya que aunque tiene contrato no se presenta y además comete este tipo de imprudencias que no se deben permitir en un jugador de la primera división.

Lo cierto es que lo más seguro es que Villarreal no vuelva a Bogotá y se prepare de forma individual para asumir su primera experiencia internacional, recordando que tiene un preacuerdo con Cruzeiro para sumarse el primero de diciembre, apenas se termine su contrato con el conjunto bogotano.

(Ver también: Millonarios les da buena noticia a hinchas, pese a casi quedar eliminado: hay ‘Leo’ para rato)

Millonarios, por su parte, sigue concentrado en conseguir el milagro de clasificar a los cuadrangulares, pues viene de ganarle a Santa Fe en el último minuto y por eso sigue vivo en el campeonato nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z