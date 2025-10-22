Millonarios no vive un buen momento actualmente, pues el nivel del equipo es muy bajo, las críticas de los hinchas es constante y la eliminación parece inminente, ya que aunque matemáticamente todavía hay chances, el nivel futbolístico parece no dar para llegar a las finales.

Ese gato no sirvió: anuncian cambios importantes en Millonarios, que la hinchada venía pidiendo

Es más, con el empate frente a Bucaramanga los aficionados salieron bastante molestos del estadio El Campín, ya que tenían la victoria en el bolsillo, pero una desconcentración hizo que de nuevo se fueran los tres puntos.

Sin embargo, un día después de aquél compromiso, el club calmó los ánimos con un anuncio que los aficionados llevaban esperando hace rato: la renovación del delantero Leonardo Castro.

Por cuánto tiempo renovó Leonardo Castro con Millonarios

Por medio de un comunicado compartido en las redes sociales, Millonarios informó que el delantero firmó un nuevo acuerdo por tres años más con la institución bogotana.

¡El goleador sigue en casa! Ⓜ️🔥 Leonardo Castro renueva con el Embajador. ¡Vamos por más, Leo! 🫶🏻💪⚽️ ▶️ Conoce más en https://t.co/dw6Vcyz6Xo pic.twitter.com/L5j6g7lO0K — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 22, 2025

“Con sus goles decisivos, su entrega en cada partido y su liderazgo dentro del grupo, ha sido pieza clave en la conquista de títulos recientes como: la Liga 2023-II ante Atlético Nacional y la Superliga contra Junior en 2024. Asimismo, el ‘GoLEOdor’ ya registra 52 goles”, escribió Millonarios.

✍️💙 ¡Renovado! Leonardo Castro sigue escribiendo nuestra historia por 3 años más: 2026, 2027 y 2028. ⚽️🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/u6ZnGRtul8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 22, 2025

Esta es una noticia que celebran los hinchas de Millonarios, ya que desde su llegada, el jugador ha sido titular y clave en los partidos más importantes de la institución. Es más, en medio del complicado momento, es uno de los pocos jugadores que los aficionados siguen respaldando.

Así, Leonardo Castro, con 33 años de edad, vestirá la camiseta azul de Bogotá por tres años más, en los que espera sumar más títulos para ampliar su gran palmarés.

Millonarios lanzó otra camiseta y vuelve a colores que no usaba desde la pandemia: precio

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

El próximo partido de Millonarios será en el clásico capitalino frente a Santa Fe el sábado 25 de octubre a partir de las 6:20 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá, un juego muy importante para ambos equipos porque ninguno de los dos está en posiciones cómodas.

