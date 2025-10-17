El semestre de Millonarios no ha sido bueno y está alejado de lo que los hinchas venían acostumbrados en los últimos años, pues ahora le queda muy difícil competir, los jugadores están en un nivel muy bajo y los resultados no se están dando, al punto de que la clasificación está bien complicada.

De hecho, los hinchas señalan a muchos responsables, como los jugadores, el cuerpo técnico y, claramente, las directivas, ya que luego de que se fueron jugadores importantes como el caso de Falcao, Daniel Ruiz, Daniel Cataño y Álvaro Montero, entre otros, los refuerzos que llegaron no estuvieron a la altura porque han tenido muy bajo rendimiento.

Es más, los hinchas constantemente piden explicaciones de por qué los trajeron, ya que ni De Amores ni Mosquera ni Cañozales han dado resultados, lo cual tiene muy preocupados a los aficionados.

Ante esto, las directivas entendieron que tienen que cambiar la dinámica de fichajes, para que sean más reconocidos, grandes y así que la gente vuelva a confiar.

Qué fichajes hará Millonarios

Ante esto y teniendo en cuenta que hay mucha dificultad de clasificar este semestre, desde Millonarios ya están planificando 2026 y, según comentó el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, son cinco fichajes los que se hará para el próximo año:

Dos defensas centrales.

Un volante de primera línea.

Un extremo.

Un delantero.

Cabe destacar que esto va ligado a lo que pase también con el técnico Hernán Torres, ya que aunque tiene contrato hasta junio del próximo año, el rendimiento también ha sido muy bajo y por eso existe la posibilidad de que no siga en diciembre, por lo que sería reemplazado por, posiblemente, Rafael Dudamel, actual técnico del Pereira.

Por lo pronto, el equipo ‘Embajador’ sigue enfocado en sumar la mayor cantidad de puntos y así tratar de buscar el milagro con la clasificación a las finales del torneo.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

El próximo encuentro de Millonarios es el martes, 21 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde frente a Bucaramanga, un juego clave para ver si se mantiene en la lucha por clasificar o definitivamente queda fuera del grupo de los 8.

