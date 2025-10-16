Así como algunas figuras del fútbol colombiano sorprenden a nivel local, el que es la principal referencia en el exterior acabó bajo la lupa después de que representó los intereses de la ‘Tricolor’.

Luis Díaz quedó en medio del análisis sobre Bayern Múnich después de la fecha doble en la que estuvo con la Selección Colombia en los duelos contra México y Canadá en Estados Unidos.

El diario alemán Bild remarcó que la plantilla del equipo bávaro llega a su partido contra Borussia Dortmund, como parte de la fecha 7 de la Bundesliga, con 800 minutos disputados.

En la lista de jugadores mencionados por esta sobrecarga competitiva apareció el Díaz, que disputó 125 minutos con Colombia y apenas se sumó a los entrenamientos con el equipo el jueves.

“Los internacionales alemanes del Bayern, Gnabry, Pavlovic, Kimmich, Goretzka y Tah, así como Olise, Upamecano (Francia) y Laimer (Austria), volvieron a la acción”, explicó el portal alemán, que indicó que Díaz (Colombia), Kim (Corea del Sur) y Jackson (Senegal) se unieron después.

El tema es parte de una de las grandes preocupaciones dentro del club bávaro por lo que consideran una plantilla corta de cara a los retos que se vienen en lo corrido de la temporada local e internacional.

El eventual desgaste de Díaz en Bayern Múnich, así como el del resto de sus compañeros, es un tema que los directivos de la institución bávara tienen presente y ahora salió de nuevo a flote con el seguimiento antes de un partido clave en el certamen alemán.

¿Cuándo es el partido de Bayern Múnich contra Borussia Dortmund?

El partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025. Este encuentro por la fecha 7 de la Bundesliga comenzará a las 11:30 a. m. hora de Colombia.

En cuanto a la transmisión en el país, el partido será emitido por Disney+ Premium para Latinoamérica, por lo que es imposible de disfrutar a menos que se tenga suscripción a ese servicio.

El partido llega después de la fecha Fifa doble de octubre, en la que varios futbolistas defendieron los colores de sus seleccionados tanto en duelos amistosos como en oficiales por la etapa clasificatoria.

El choque entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, conocido como ,Der Klassiker,, es histórico por múltiples razones que lo convierten en uno de los clásicos más importantes del fútbol alemán y europeo.

Una de las razones de peso para su relevancia es la rivalidad competitiva persistente: ambos clubes han dominado la escena futbolística en Alemania, acumulando entre los dos la gran mayoría de títulos de liga desde los años 2000.

Bayern ha ganado muchos campeonatos consecutivos y Copas, mientras que Dortmund, bajo entrenadores como Jürgen Klopp, logró arrebatarles esa hegemonía durante temporadas claves como 2010‑2012.

Este clásico tiene una dimensión emocional y de identidad para los aficionados de ambos equipos: representa más que puntos en la tabla, simboliza tradición, orgullo regional, contrastes históricos de poder deportivo, fases de dominación, periodos de crisis económica, como los que Dortmund superó gracias incluso al apoyo indirecto de Bayern en un momento de dificultad financiera.

¿Cómo va Bayern Múnich en la Bundesliga actualmente?

Hasta la fecha más reciente, Bayern Múnich lidera la Bundesliga 2025‑26 con un desempeño ideal en las primeras fechas del campeonato. El club bávaro mantiene un récord perfecto en sus compromisos, habiendo sumado triunfos consecutivos en cada partido disputado hasta ahora.

En la tabla del torneo, Bayern aparece con 18 puntos, producto de victorias en los seis partidos que ha disputado, con una diferencia de goles destacada: ha marcado 25 goles y recibido apenas 3, situando su diferencia en +22. Borussia Dortmund, su principal perseguidor, figura segundo con 14 puntos y una diferencia de goles de +8.

Este arranque impecable refuerza la postura dominante de Bayern como favorito al título, consolidando su liderazgo en el inicio de la temporada. Además, la prensa deportiva señala que su ofensiva ha sido implacable y que el equipo ha sabido sostener su rendimiento pese al calendario exigente.

Cabe recordar que Bayern Múnich llega a esta temporada como campeón defensor de la Bundesliga, luego de haber conseguido el título en la campaña anterior con amplia ventaja sobre sus rivales.

