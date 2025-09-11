El futbolista colombiano Luis Díaz sigue siendo materia de orgullo luego de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues fue el segundo máximo goleador de las Eliminatorias y ficha muy importante para el combinado nacional.

(Ver también: Salah para el irrespeto contra Luis Díaz y lo defendió contra viento y marea en redes sociales)

De hecho, en las últimas dos fechas, contra Bolivia y Venezuela, jugó casi que los 180 minutos, demostrando su compromiso con el combinado nacional.

Sin embargo, esto también significa ahora una preocupación para el Bayern Múnich, ya que el jugador está desgastado y eso podría significar un problema para el reinicio de la Bundesliga.

Lee También

Así lo reveló el diario Bild, que señaló que dentro de la interna del equipo hay incertidumbre por este hecho, recordando que Vincent Kompany, técnico del conjunto bávaro, solo tiene cinco atacantes para esta temporada.

“Kompany ahora enfrenta alerta ofensiva. Ahora el Bayern se encuentra en una situación similar: sus cinco jugadores de ataque están o estuvieron ausentes con sus selecciones y dos de ellos vuelven a casa en el último minuto antes del partido del sábado”, escribió el medio alemán.

Y agregó: “(Díaz) no llegará a Múnich hasta el jueves y solo participará en el último entrenamiento antes del partido contra el HSV. Se espera que Jackson también regrese a la Säbener Straße el jueves y tendrá un máximo de dos entrenamientos con sus nuevos compañeros. Ambos fichajes podrían descansar con una plantilla bien formada, algo actualmente difícil de conseguir en el Bayern”.

De esta manera, queda ver cómo llega el jugador colombiano, teniendo en cuenta la cantidad de minutos que jugó y el largo viaje en el que estuvo, pues de Colombia a Alemania hay un largo recorrido que igual afecta físicamente al futbolista.

(Ver también: Luis Díaz sigue ‘on fire’ con Bayern Múnich: nuevo gol en Bundesliga y curiosa celebración)

Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich

Lo cierto es que más allá de esta situación, se espera que Díaz cuente con minutos en el próximo compromiso del conjunto alemán, que será frente al Hamburgo el próximo sábado a partir de las 11:30 de la mañana, hora colombiana.

Actualmente, el equipo de Múnich marcha primero en la tabla de posiciones con seis unidades, los mismos que el Frankfurt y Colonia.

* Pulzo.com se escribe con Z