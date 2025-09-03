Liverpool fue el equipo que más invirtió en el último mercado de transferencias, pues llegaron jugadores de talla mundial como el caso de Florian Wirtz y Alexander Isak para reforzar la plantilla y así conseguir los objetivos de la temporada, como repetir título de Premier League y buscar una nueva Champions League.

Ahora, eso también significó la salida de algunos jugadores que fueron importantes en el título de liga de la temporada pasada, como el caso de Luis Díaz (al Bayern Múnich) y el uruguayo Darwin Núñez (al Al Hilal de Arabia Saudita).

De hecho, muchos aficionados celebran estos cambios, olvidando que estos dos futbolistas fueron muy importantes para conseguir ese objetivo, desbancando al Manchester City.

Ante esto, la máxima figura del Liverpool de los últimos años, el egipcio Mohamed Salah, salió en redes sociales para proteger a sus excompañeros porque considera que no se les debe faltar al respeto justamente por lo que consiguieron con la institución.

Salah publicó un contundente mensaje: “Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin irrespetar a los campeones de la Premier League”, haciendo especial énfasis en el colombiano y el uruguayo.

Este fue el mensaje:

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Lo cierto es que esta temporada hay mucha expectativa con el Liverpool de Inglaterra, ya que ha sido el equipo que más gastó dinero en una sola ventana de transferencias, pues solo en el delantero Isak se gastó más de 150 millones de euros, lo cual lo convierte en el tercer fichaje más costoso del mundo, por detrás de Neymar y Mbappé al PSG.

Cómo le ha ido a Luis Díaz esta temporada

Luis Díaz, por su parte, se fue al Bayern Múnich para buscar nuevos retos y mejorar considerablemente su situación salarial. Allí ya ha sido protagonista en los primeros compromisos de la temporada, anotando gol en Superliga, Copa y Bundesliga y dejando muy buenos brillos de talento.

De hecho, se estima que es el centro del proyecto deportivo para conseguir la mayor cantidad de títulos esta temporada, especialmente la Champions League.

