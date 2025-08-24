Sin lugar a dudas, Carlos Antonio Vélez es voz autorizada para hablar del fútbol colombiano, debido a su larga trayectoria, preparación y experiencia en medios de comunicación.

Justamente, de cara al partido que se avecina entre la Selección Colombia y la Selección Bolivia por Eliminatorias, el analista deportivo, en el programa ‘Palabras mayores’, se atrevió a dar su top 5 de los mejores futbolistas que ha tenido Colombia.

(Vea también: Luis Díaz debutó en Bundesliga con golazo antológico: enloqueció a defensas y reventó el arco)

“Algunos creen que el fútbol se inventó en el año 2000, pero yo veo fútbol desde el año 60 y pico, cuando mi padre me empezó a llevar”, arrancó mencionando Vélez.

Lee También

Carlos Antonio Vélez y los 5 mejores futbolistas de Colombia

Según la opinión de Carlos Antonio Vélez, el mejor futbolista de Colombia es Radamel Falcao García, a quine criticó por sus declaraciones en Millonarios, pero las cuales no le quitan ser una leyenda del fútbol colombiano.

“Falcao García. Obviamente lo critiqué por lo hizo en Millonarios, pero es que eso que hizo al final le sobró, no lo debió haber hecho para no manchar una leyenda, porque lo es”, dijo.

Luego, Vélez escogió a Willington Ortiz, gloria del fútbol colombiano, en el segundo lugar: “Muchos seguramente no lo vieron, eran otros Millonarios, no era el pobretón de hoy”.

En el tercer puesto, Carlos Antonio puso a ‘El Pibe’ Valderrama, histórico ’10’ de la Selección Colombia: “Muchos lo han visto hablando y ahora comentando, pero por ahí no lo han visto jugando”.

Para el cuarto lugar, Vélez nombró a Faustino Asprilla y después, cerrando la lista, metió a Luis Díaz, actual jugador del Bayern Múnich. Dejó por fuera a James Rodríguez.

“A ‘Lucho’ lo tengo ya entre los cinco mejores. ‘Lucho’ ascendió, lo tengo entre los cinco mejores jugadores de Colombia, se pueden llevar una sorpresa… ‘Lucho’, con lo que hace, con lo que logra, con lo que juega, con lo que aporta a la Selección e imagen del fútbol colombiano, está entre los 5 mejores del país”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z