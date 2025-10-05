Una de las figuras de la Selección Colombia, de cara a los retos amistosos contra México y Canadá del 11 y 14 de octubre, llega con una alegría más que especial por el buen momento que pasa.

Luis Díaz dejó en evidencia su calidad en la fecha 6 de la Bundesliga, por lo que propios y extraños quieren hablar del trabajo impresionante que hace después de cada partido en Bayern Múnich.

Por eso, luego del brillo de Díaz contra Eintracht Frankfurt, un jugador que es líder dentro del tradicional club bávaro expuso la importancia del paso que ha dado el colombiano en el equipo.

¿Cómo es la relación de Luis Díaz con Joshua Kimmich en Bayern Múnich?

Joshua Kimmich, uno de los referentes en Alemania, reconoció la buena relación con Luis Díaz en Bayern Múnich, a pesar de las barreras del idioma, al exaltar su buen arranque de temporada en el club.

“Se integró y se adaptó rápidamente. Cuando llegas a un país nuevo y no hablas el idioma, no es tan fácil. Hemos visto a muchos jugadores que no lo han logrado. Formó parte del grupo desde el primer momento”, afirmó el alemán.

Así como Harry Kane exaltó a Díaz por su papel dentro del equipo bávaro, el defensa de la selección alemana destacó el papel dentro de la plantila en un equipo que ha crecido con el paso de los partidos.

“Además de ser una gran ayuda para nosotros en el campo, también es un gran activo para el vestuario. Es un placer estar con él en el campo”, aseguró el referente del equipo.

Incluso, Kimmich soltó detalles sobre la manera en la que se comunican dentro del camerino de Bayern Múnich y hasta contó cuál es el idioma predilecto del técnico Vincent Kompany para hablar con los jugadores.

“Todo el mundo entiende el inglés futbolístico. Hablamos mucho inglés, y el entrenador también da sus discursos en el vestuario en inglés. Por lo demás, intentamos usar los fragmentos de español que sé. Pero no son muy buenos”, relató.

¿Qué opinan los directivos de Bayern Múnich sobre Luis Díaz?

Max Eberl, director general deportivo del Bayern de Múnich y que tiene contrato vigente al menos hasta junio de 2027, exaltó públicamente la labor de Luis Díaz en el arranque de la temporada.

“Siempre se ven los goles y las asistencias de los atacantes. Pero me parece notable cómo se pone al servicio del equipo y también defiende. Lo hace con una entrega increíble. Eso es lo que esperábamos de Luis”, aseguró.

Uno de los grandes responsables del fichaje de Díaz a Bayern Múnich dejó en evidencia el buen concepto que hay del delantero colombiano de 28 años por su papel actual.

“Lo que está demostrando hoy con nosotros ya lo ha demostrado en la Premier League durante tres años y medio. Por lo tanto, queríamos y esperábamos que cumpliera. Que lo haya hecho de forma consistente desde el principio es notable”, remató.

Eberl tiene responsabilidades clave en la construcción del plantel, negociaciones de jugadores, estructura deportiva del club, y en definir la estrategia deportiva para mantener al Bayern competitivo tanto a nivel nacional como europeo.

Precisamente, muy a pesar de algunos señalamientos por la cantidad del fichaje y la edad del jugador, el tiempo y el propio futbolista se han encargado de irle dando poco a poco la razón por el interés en la contratación.

Salario de Luis Díaz en Bayern Múnich

El salario de Luis Díaz en Bayern Múnich se estima en 14 millones de euros brutos por temporada. Esa cifra lo sitúa entre los mejores pagos del club, ocupando aproximadamente el octavo puesto en la escala salarial interna de Bayern.

En términos semanales brutos, se calcula que Díaz percibirá alrededor de 269.231 euros por semana. En cuanto al salario neto, lo que recibe después de impuestos y deducciones, se dice que anda por los 7,42 millones de euros anuales.

Si se convierten a pesos colombianos, esos 14 millones de euros al año se acercan a 67.000 millones de pesos colombianos al año, aproximadamente 5.580 millones de pesos colombianos al mes.

