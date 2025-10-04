Mientras que en Inglaterra le piden perdón a Luis Díaz por dejarlo ir de Liverpool, en Alemania se convierte cada vez más en una de las piezas claves para el proyecto de su equipo.

Bayern Múnich disfrutó de nuevo gracias a la buena racha que tiene el delantero colombiano en el arranque de temporada, donde a su buena gestión le ha sumado una valiosa cuota goleadora.

Lo cierto es que ahora aprovechó para sumar en el marcador desde muy temprano, con lo que sorprendió a propios y extraños en la Bundesliga.

¿Cómo fue gol de Luis Díaz en Bayern Múnich a Frankfurt en Bundesliga?

El gol de Luis Díaz con Bayern Múnich para el 1-0 contra Eintracht Frankfurt llegó gracias a un centro de Serge Gnabry, rasante, que el colombiano aprovechó para embocar apenas a los 16 segundos.

Este se convirtió en el tanto más rápido que ha marcado el delantero colombiano en su carrera profesional, además de que deja un huella importante no solo en Alemania sino en Europa.

Bayern Múnich aumentó la cuenta gracias al inglés Harry Kane al minuto 27 del primer tiempo, con lo que quedó claro el dominio de los dirigidos por el belga Vincent Kompany.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con Bayern Múnich en Alemania?

Luis Díaz llegó a cuatro goles oficiales con el Bayern Múnich en Alemania en el principio de la temporada 2025‑26, gracias a sus actuaciones en Bundesliga y en otros torneos de Alemania.

El primer tanto fue en la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart, donde Díaz anotó de cabeza al minuto 77 para sellar el triunfo 2‑0 del Bayern, con el que se ha mostrado determinante en el ataque.

Luego, sumó dos goles más en la Bundesliga: uno en el debut de liga contra Leipzig en la goleada 6‑0; y otro frente al Augsburgo, donde marcó el 2‑0 parcial. El último hasta el momento y más reciente fue contra Frankfurt.

A pesar de que hubo un tanto que parecía que iba a serle atribuido en la Bundesliga, finalmente la organización determinó que contaba para otro de sus compañeros dentro de Bayern Múnich.

Además, Díaz registraba una asistencia oportuna en los primeros partidos de liga, lo que reforzaba su rápido impacto con el Bayern, donde ha logrado una gran llave con el inglés Harry Kane.

De modo que, oficialmente y considerando todas las competencias en Alemania hasta esas fechas, los tres goles de Díaz se distribuyen entre la Supercopa (uno) y la Bundesliga (tres).

Salario de Luis Díaz en Bayern

Luis Díaz percibe un salario bruto en Bayern Múnich estimado de 14 millones de euros por temporada en su nuevo contrato con el tradicional club bávaro, donde es una de las grandes figuras. Esto equivale a aproximadamente 269.000 euros semanales brutos.

En lo que respecta al salario neto, que es lo que recibe después de impuestos y deducciones, se estima que Díaz gana alrededor de 7,42 millones de euros netos por temporada.

Estas cifras replicadas por diferentes medios de comunicación lo ubican entre los jugadores mejor pagados del Bayern, aunque no necesariamente en el primer lugar dentro de la plantilla.

El contrato de Díaz con el Bayern tiene una duración hasta junio de 2029. En total, teniendo en cuenta los cuatro años del contrato, su remuneración bruta acumulada se estima en aproximadamente 56 millones de euros.

Esta es una notable mejoría frente a lo que recibía como jugador de Liverpool, de donde salió como campeón de la Premier League de Inglaterra y en el que se catapultó como uno de los ídolos.

* Pulzo.com se escribe con Z