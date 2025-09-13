A las sorpresas del deporte colombiano a nivel internacional se sumó la inesperada manera en la que uno de sus representantes en Alemania se hizo protagonista por medio de una anotación.

Luis Díaz confirmó que vive un romance en su llegada a Bayern Múnich, en el que se ha catapultado como una de las grandes figuras luego de que llegó como una contratación de un alto precio.

Lo contundente es que el delantero demostró que no perdió el ritmo con el que comenzó, incluso, si para eso necesita de alguna clase de golpe de suerte para que las estadísticas jueguen a su favor.

¿Cómo fue el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich contra Hamburgo?

Luis Díaz anotó al minuto 29 del primer tiempo con Bayern Múnich contra Hamburgo el que fue el 4-0 en la tercera fecha de una inesperada manera, en la que llegó al tercer tanto consecutivo en Bundesliga.

El delantero colombiano de 28 años recibió un pase de Joshua Kimmich, que reaccionó rápido para reanudar juego luego de una falta. Allí, ‘Lucho’ remató desde afuera del área y el balón rebotó en un rival para desacomodar al arquero e ingresar sin oposición al fondo del arco.

El guajiro sonrió levemente y con complicidad por la suerte a su favor, en un momento que sirve para darle un respiro y alegría al regreso luego de su participación con la Selección Colombia en la Eliminatoria al Mundial de 2026.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con Bayern Múnich?

Disputadas las primeras 3 fechas de la Bundesliga y el partido de Supercopa, Luis Díaz lleva 3 goles con el Bayern Múnich en partidos oficiales (temporada 2025‑26) al momento de los informes más recientes.

El primer gol de Díaz con el Bayern fue en la Supercopa de Alemania contra Stuttgart, donde marcó de cabeza al minuto 77 para asegurar el triunfo 2‑0 del equipo bávaro.

contra Stuttgart, donde marcó de cabeza al minuto 77 para asegurar el triunfo 2‑0 del equipo bávaro. También anotó en su debut en la Bundesliga ante el Leipzig, contribuyendo al marcador en un apabullante 6‑0 (golazo + asistencias).

En la segunda jornada, Díaz anotó frente al Augsburgo, estableciendo el 2‑0 parcial en ese duelo.

La tercera fecha llevó al tercer gol del colombiano con Bayern Múnich contra Hamburgo, en una racha positiva importante.

Estas cifras reflejan su adaptación rápida al equipo alemán, pues en apenas unas cuantas apariciones ya ha dejado huella con goles y contribuciones ofensivas.

El tema toma especial relevancia en medio de la alerta en Bayern Múnich por las carencias en la ofensiva por el poco recambio que hay de cara al resto de la temporada presente en Alemania y en Europa.

Salario de Luis Díaz en Bayern Múnich

Luis Díaz firmó con el Bayern Múnich un contrato por cuatro temporadas que va hasta junio de 2029. Según estimaciones confiables, gana unos 14millones de euros brutos al año.

n comparación con otros futbolistas del Bayern, su salario lo posiciona en el top 10 de los mejor pagados del club, aunque no entre los cinco primeros: jugadores como Harry Kane, Manuel Neuer, Joshua Kimmich y Jamal Musiala tienen contratos mayores.

En cuanto a cifras en pesos colombianos, si se toma una conversión aproximada, el salario anual de Díaz equivaldría a cerca de 67.000 mil millones de pesos colombianos, lo que implicaría alrededor de 5.580 millones de pesos mensuales.

Estas cifras son estimaciones basadas en reportes públicos de prensa especializada, no han sido confirmadas oficialmente por el club ni por el jugador, por lo cual podrían variar dependiendo de bonificaciones, impuestos u otros rubros que afecten el salario neto. Si quieres, puedo revisar reportes oficiales o fuentes alemanas específicas para ver si hay una cifra oficial declarada.

