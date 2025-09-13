Este fin de semana se correrán los últimos kilómetros de la Vuelta a España 2025, la cual tiene a Jonas Vingegaard como el líder de la clasificación general, después de 19 etapas disputadas.

Fue en este contexto que el ciclista colombiano Egan Bernal sorprendió a sus seguidores y fanáticos del deporte con un cambio de ‘look’ antes de la jornada del viernes, ya que apareció con la cabeza rapada.

Y es que en las redes sociales se hizo viral una fotografía en la que aparece el pedalista del Ineos Grenadiers calvo, junto con su compañero de equipo Filippo Ganna, luciendo un corte bajito después de una sesión de peluquería.

All about the aero gains for Egan Bernal and Filippo Ganna at La Vuelta! 💇🤝 pic.twitter.com/vJP2iKOknH — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 12, 2025

Vuelta a España: por qué Egan Bernal se rapó

Todo comenzó cuando en una reunión de equipo los corredores del Ineos decidieron jugar a la ruleta para escoger a quién iban a rapar, en lo que evidencia un buen ambiente, pese a no liderar la Vuelta a España.

El ‘afectado’ fue el italiano Filippo Ganna; no obstante, después de imponerse en la contrarreloj de la etapa 18, el pedalista recibió el beneficio de pasarle el castigo a un compañero, siendo Egan Bernal el elegido.

“Fue por amistad”, indicó Ganna en medio de las risas.

We made a deal

Stage win = shaved head@Eganbernal delivered, @_brandon_2103 got picked on Monday, I volunteered somehow 🫣@BobJungels get your trimmer ready for today 😉 pic.twitter.com/96I722PK6B — Michał Kwiatkowski (@kwiato) September 10, 2025

Egan Bernal se encuentra en el puesto 21 de la clasificación general de la Vuelta a España y espera cerrar con broche de oro su participación en la competencia este fin de semana. El colombiano del Ineos se ganó la etapa 16, cumpliendo con un buen desempeño en el cierre de las grandes de la temporada.

