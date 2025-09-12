El belga Jasper Philipsen se impuso este viernes en la etapa 19 de la Vuelta a España, en lo que representó su tercer triunfo en la edición 80 de la Vuelta a España, en la víspera de una jornada decisiva para la victoria en la general.

Vencedor en Guijuelo, región de Salamanca, por delante de Mads Pedersen y del venezolano Orluis Aular, el esprínter del Alpecin firmó la victoria 57 de su carrera al imponerse al término de una larga recta en subida.

El maillot rojo de líder de la general sigue sobre los hombros de Jonas Vingegaard, que arañó cuatro segundos de bonificación en el esprint intermedio, donde aprovechó la pasividad del portugués João Almeida y de su equipo UAE.

El danés cuenta ahora con 44 segundos de ventaja sobre Almeida antes de la vigésima etapa, que se anuncia decisiva para la victoria final el domingo en Madrid, con una llegada en el alto de la Bola del Mundo, un puerto de 12,4 km con un 8,6% de pendiente media.

Clasificación de la etapa 19:

Jasper Philipsen (BEL/ADC) les 161,9 km en 3 h 50:35. Mads Pedersen (DEN/LTK). Orluis Aular (VEN/MOV). Yenthe Biermans (BEL/ARK). Ben Turner (GBR/IGD). Arne Marit (BEL/IWA). Fabio Christen (SUI/Q36). Ethan Vernon (GBR/IPT). Thibaud Gruel (FRA/GFC). Jordan Labrosse (FRA/DAT). 24. Harold Tejada (COL/AST).

27. Santiago Buitrago (COL/BAH).

121. Guillermo Martínez (COL/PIC) + 2’13”.

146. Brandon Rivera (COL/IGD) + 6′ 34″.

147. Egan Bernal (COL/IGD) + 6′ 34″.

Clasificación general Vuelta a España

Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 65 h 57:44. João Almeida (POR/UAD) a 44. Tom Pidcock (GBR/Q36) 2:43. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:22. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:23. Matthew Riccitello (USA/IPT) 5:21. Felix Gall (AUT/DAT) 5:24. Sepp Kuss (USA/TVL) 7:30. Torstein Traeen (NOR/TBV) 7:46. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 10:21.

