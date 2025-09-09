El llanto de Mario Sábato por el triunfo de Egan Bernal en Vuelta a España fue apenas una de las expresiones de emoción por parte de propios y extraños ante una victoria cargada de muchos sentimientos encontrados.

El triunfo del pedalista colombiano del Ineos Grenadiers en una de las tres grandes carreras del ciclismo mundial lo catapultó en una lista selecta de ganadores en esta competencia de alto nivel.

Por eso, lejos de la frialdad de los españoles hacia ‘el Condor’, un conmovedor mensaje de la mamá del deportista dejó en evidencia la grandeza del momento para ella y para Colombia.

Mensaje de mamá de Egan Bernal por triunfo en Vuelta a España 2025

Flor Marina Gómez, madre de Egan Bernal, se sumó a los elogios de la familia hacia el ciclista y plasmó sus emociones en una publicación llena de recuerdos de la lucha que han vivido en los últimos años.

“De llevarte en mi vientre a verte crecer, levantarte de la adversidad y hoy conquistar la gloria. Mi hijo, mi héroe, mi mayor felicidad”, escribió Gómez desde su cuenta personal de Instagram.

En el mensaje conmovedor añadió algunas fotos de ella embarazada, de, de Bernal en su niñez, del momento del accidente a la condición actual en competencia y del reconocimiento por la victoria en la etapa 16.

Esta fue la publicación, que estuvo acompañada de la canción ‘Pedacito de mi vida’, del ‘Mono’ Zabaleta con Rolando Ochoa, como parte de la dedicatoria de una madre orgullosa del avance de su hijo en una de las grandes carreras del ciclismo mundial.

Esta fue la primera victoria de Egan Bernal en una de las tres grandes carreras desde la obtenida en etapa del Giro de Italia en 2021, antes del grave accidente que sufrió el deportista cuando fue atropellado.

¿Cómo fue triunfo de Egan Bernal en Vuelta a España 2025?

El triunfo de Egan Bernal en la Vuelta a España 2025 fue uno de los momentos más emocionantes y significativos del ciclismo reciente, en un muy espectacular y heroico triunfo en la etapa 16.

La hazaña de Bernal ocurrió hoy, martes 9 de septiembre, en una jornada memorable, el ciclista colombiano se unió a la fuga del día y, demostrando una fuerza y determinación reminiscentes de sus mejores años, se impuso en un duelo final al ciclista español Mikel Landa. Esta victoria marcó un hito en su carrera y en el deporte colombiano.

Cabe recordar que debido a protestas a favor de Palestina en el punto original de llegada se tuvo que correr a 8 kilómetros antes la llegada, que fue en alto en medio de un remate memorable del colombiano.

En la clasificación general, Egan Bernal se encuentra en el puesto 12, a más de 9 minutos del líder, Jonas Vingegaard, por lo que no está en la disputa por el título general. Sin embargo, su actuación y, sobre todo, su victoria de etapa, han sido vistas por el mundo del ciclismo como un triunfo personal inmenso, una historia de resiliencia que trasciende el resultado final de la carrera.

¿Quién es Flor Marina Gómez?

Flor Marina Gómez es ampliamente conocida en Colombia como la madre del ciclista Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia. Sin embargo, su reconocimiento trasciende el ámbito deportivo, pues se ha convertido en un símbolo de resiliencia, esperanza y promoción del autocuidado.

En mayo de 2022, Flor Marina anunció públicamente que le habían diagnosticado cáncer de seno en etapa 2, compartiendo su experiencia con la sociedad para concientizar sobre la importancia de los chequeos tempranos y el autoexamen. Al pasar por quimioterapia y mastectomía, mantuvo una actitud de valentía y esperanza, convirtiéndose en una inspiración para muchas personas que atraviesan situaciones similares.

En octubre de 2023, celebró un año sin quimioterapia, un hito que fue ampliamente difundido como símbolo de superación y conservación de vida. Además, durante ese periodo lanzó un mensaje poderoso instando al autocuidado y al reconocimiento del apoyo familiar como motor fundamental en los momentos difíciles.

Más allá de sus desafíos personales, Flor Marina ha utilizado su visibilidad para inspirar a otras mujeres a priorizar su salud. A través de su cuenta de Instagram, donde comparte parte de su proceso, promueve el autocuidado, el amor propio y la importancia del acompañamiento familiar.

