Este martes, 9 de septiembre, Colombia por fin volvió a celebrar gracias al ciclismo, pues el ciclista colombiano Egan Bernal, capo del Ineos Grenadiers, consiguió la victoria en la etapa 16 de la competencia, la primera en una gran vuelta luego de su accidente en Colombia.

(Ver también: Egan Bernal vuelve a la gloria: ganó la etapa 16 de Vuelta a España en un final emocionante)

Y es que Egan se metió en la fuga de la etapa y debido a protestas en la línea de meta, los organizadores tomaron la decisión de reducirla 8 kilómetros y ahí fue que Bernal logró acelerar para llevarse la victoria.

Este fue el análisis del día en La Caramañola de Pulzo Deportes:

Lee También

Esta fue una victoria muy emotiva precisamente por todo lo que ha vivido el colombiano, recordando que por ese accidente casi no puede volver a caminar y ahora, apenas unos años después, está nuevamente consiguiendo triunfos en las mejores competencias del mundo.

Es más, el hermano de Egan Bernal, Ronald Stiven, la motivación del ciclista colombiano para seguir compitiendo, compartió una fotografía de hace años con un emotivo texto por esta emocionante victoria.

“Mi ídolo, mi motivación, mi hermano, mi todo”, escribió Ronald en sus redes sociales.

Cabe recordar que en varias entrevistas, el campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia ha destacado que lo que lo motivó a volver a competir después de su accidente fue su hermano, ya que quería que lo viera como un ejemplo a seguir por su constancia, disciplina y resiliencia.

Esta es la primera victoria de Egan en una gran vuelta después de su accidente, recordando que no ganaba desde que fue campeón del Giro de Italia en 2021, cuando se coronó en dos etapas.

(Ver también: A Egan Bernal le golpearon el orgullo, se escapó con la fuga y descontó mucho tiempo en La Vuelta)

Cómo quedó Egan Bernal en la Vuelta a España

Además de la victoria, cabe recordar que Egan descontó más de 6 minutos con respecto al pelotón en la clasificación general, por lo que pasó del puesto 14 al 12, superando a su compatriota Harold Tejada. Actualmente está a poco menos de dos minutos del top 10 y a 9’36” del líder, que sigue siendo Jonas Vingegaard.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.