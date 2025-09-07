Este domingo, 7 de septiembre, se llevó a cabo la etapa número 15 de la Vuelta a España 2025, una jornada previa al día de descanso y que prometía tener mucha emoción, especialmente de los colombianos que habían perdido tiempo durante la segunda semana.

De hecho, así fue, pues faltando varios kilómetros para la meta se armó una fuga de más de 40 corredores entre los que estaban Santiago Buitrago y Egan Bernal, quienes tenían como objetivo ir por la victoria de etapa.

De a pocos, ese grupo se fue cortando y al final eran poco menos de 10 adelante, pero entre esos estaban Mads Pedersen, el favorito a llevarse la victoria, quien sobre el final le aceleró al venezolano Oular para sacarle diferencia y llevarse la victoria de etapa.

Santiago Buitrago, por su parte, fue cuarto, mientras que Egan Bernal cruzó la meta en la sexta posición, demostrando que tienen piernas y que pueden seguir luchando por levantar los brazos en alguna jornada restante.

La buena noticia es que el pelotón llegó a más de 10 minutos de diferencia, por lo que tanto Buitrago como Bernal subirán algunas posiciones y descontarán segundos importantes en la general.

Clasificación general de la Vuelta a España

Con este resultado, la clasificación general quedó de la siguiente manera:

Corredor Tiempo 1. Jonas Vingegaard 53H19’49” 2. Joao Almeida a 48″ 3. Tom Pidcock a 2’38” 4. Jai Hindley a 3’10” 5. Felix Gall a 3’30”

Qué queda en la Vuelta a España 2025

Ahora, los corredores tendrán su día de descanso este lunes para preparar la última semana de la tercera gran vuelta de la temporada, la cual contará con una contrarreloj individual, etapas de media montaña y, en la penúltima jornada, la etapa reina en la Bola del Mundo, una subida muy fuerte y complicada.

