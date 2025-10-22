En los últimos meses se rumoró sobre un posible retiro de Nairo Quintana del ciclismo profesional, especialmente al final de la temporada o a inicios de 2026. Estas especulaciones surgieron principalmente a partir de declaraciones de su mánager en junio, que insinuaban una “gran despedida” para el próximo año, lo que provocó revuelo en Colombia y en el mundo del ciclismo.

Sin embargo, a sus 35 años, el boyacense sigue demostrando que aún tiene cuerda para rato. Este miércoles 22 de octubre, el Movistar Team confirmó oficialmente la renovación de su contrato hasta 2026, lo que lo deja en el pelotón internacional por lo menos otro año más.

El equipo español destacó la continuidad de varias de sus piezas clave para los próximos años, entre ellas Quintana, quien pese a su veteranía sigue siendo un referente dentro y fuera de la carretera. Su permanencia en la escuadra azul representa un voto de confianza hacia su experiencia, liderazgo y capacidad de mantenerse competitivo en un deporte que cada vez está más dominado por jóvenes talentos.

“Albert Torres y Nairo Quintana seguirán aportando experiencia al equipo tras renovar por una campaña adicional, hasta 2026”, informó el Movistar Team.

La noticia llega después de una temporada de regreso para Nairo, quien volvió a competir oficialmente con el Movistar en 2024, luego de un periodo complicado fuera del circuito WorldTour. Durante este año, participó en el Giro de Italia, donde finalizó en la posición 25 de la clasificación general, un resultado que, aunque discreto frente a sus mejores años, demostró su vigencia y capacidad para culminar una de las carreras más exigentes del calendario.

Más allá de los resultados, su papel dentro del equipo fue crucial. Quintana asumió tareas de capitán de ruta, guiando a los más jóvenes y aportando su conocimiento estratégico en las etapas de montaña, donde aún se le ve sólido y con ambición.

Con esta renovación, el boyacense suma un nuevo capítulo a su extensa relación con el Movistar Team, equipo con el que alcanzó la gloria en el pasado: ganó el Giro de Italia en 2014, fue subcampeón del Tour de Francia en dos ocasiones (2013 y 2015) y conquistó la Vuelta a España en 2016.

¿Qué más renovaciones tuvo el Movistar Team?

El comunicado del conjunto español también confirmó la extensión de contrato de otros corredores, como Orluis Aular, Jefferson Cepeda, Jorge Arcas y Nelson Oliveira. Sin embargo, el caso de Nairo destaca especialmente por el contexto: mientras el ciclismo mundial vive una era de dominio juvenil con figuras como Tadej Pogacar, Remco Evenepoel o Jonas Vingegaard, el Movistar ha decidido mantener su apuesta por la experiencia y el equilibrio.

En los últimos años, Nairo ha demostrado que más allá de los resultados individuales, su presencia fortalece la dinámica interna del equipo. Es un referente para los nuevos talentos latinoamericanos, una figura que inspira dentro del pelotón y una voz respetada en las estrategias de carrera.

