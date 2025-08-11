Los mejores ciclistas del mundo ya se están alistando para el cierre de temporada en Europa, pues ya queda solo la tercera y última gran vuelta del año y por eso los deportistas están dando todo de sí para llegar con el mejor rendimiento posible.

Uno de esos es el boyacense Nairo Quintana, quien por la lesión de Enric Mas sería el líder en la Vuelta a España, pero ahora está en duda por una caída que sufrió en los últimos días.

Y es que Nairo se encontraba compitiendo en la Vuelta a Burgos, pero en la tercera jornada se quedó faltando poco más de 35 kilómetros y al cruzar la meta los aficionados notaron que se había caído, por lo que al día siguiente no tomó partida.

Luego de finalizada la carrera- en la que Egan Bernal fue sexto en la clasificación general- Nairo subió a sus redes sociales una fotografía en la que mostró cómo le quedaron las heridas en su espalda, en unas cicatrices que parecen una quemada.

“Caer es parte del camino, levantarse es parte de la victoria”, escribió el boyacense.

Así quedó Nairo Quintana después de la Vuelta a Burgos:

Nairo Quintana mostró cómo quedó su cuerpo a días de la caída que lo obligó a retirarse de la #VueltaBurgos. ¡Pronta recuperación, Nairo! 🫣🇨🇴 pic.twitter.com/tPPGFD5aHc — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 10, 2025

Así las cosas, esta semana será determinante para ver si Nairo compite en la Vuelta a España 2025, pues hay que ver cómo se encuentra física y mentalmente para ver si puede entrar a una competencia tan fuerte como lo es la carrera española, pues son tres semanas y 21 etapas en las que los deportistas dejan todo para conseguir los mejores rendimientos.

Cuándo es la Vuelta a España 2025

Vale la pena recordar que la Vuelta a España será del 23 de agosto al 14 de septiembre de 2025, por lo que el boyacense tiene todavía un poco más de una semana para reponerse y llegar a liderar al Movistar en esta importante carrera de ciclismo, la cual ya ganó en una oportunidad.

