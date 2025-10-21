Terminó el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Chile y Colombia consiguió un meritorio tercer lugar, pues luego de caer con Argentina en la semifinal, venció a Francia en el tercer y cuarto puesto e igualó su mejor participación histórica que había conseguido 22 años atrás.

Ahora, como se está a mitad de temporada en casi todo el mundo, los jugadores tuvieron poco tiempo para celebrar porque les tocaba volver casi que de inmediato a sus equipos, aunque unos no les importó y siguen gozando lo conseguido.

Uno de esos fue el jugador colombiano Néyser Villarreal, bota de plata en el Mundial gracias a sus cinco goles, quien desde hace tiempo viene con la relación rota con Millonarios y eso lo terminó de confirmar después de la Copa del Mundo, ya que debía presentarse este lunes 20 de octubre a las instalaciones, pero nunca llegó.

Dicha información la dio a conocer el periodista Cristian Pinzón, quien aseguró que Carlos Sarabia, lateral derecho del equipo de César Torres, sí se sumó a los entrenamientos, pero el delantero no, lo cual aumentó la molestia en las directivas.

Ⓜ️ Carlos Sarabia se reintegró hoy a los trabajos con Millonarios, luego de su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia. Néiser Villarreal, que aún tiene contrato con el club, no se presentó. pic.twitter.com/GMDYAZBpVT — Cristian Pinzón (@Crispinllos) October 20, 2025

Y es que cabe destacar que Villarreal tiene contrato aún con el equipo ‘Embajador’ por lo menos hasta final de noviembre y por eso tenía que volver a cumplirlo, pero el jugador no está dispuesto a hacerlo por el acuerdo que ya tiene con Cruzeiro de Brasil.

Qué pasó entre Néyser Villarreal y Millonarios

Y es que esta no es una pelea nueva, pues desde el Sudamericano Sub-20 Millonarios está tratando de convencer al jugador para que renueve su contrato, pero este, junto a su representante, siempre se opuso, al punto de que para no dejarle dinero al club rechazó al Atlético de Madrid.

Desde entonces la relación entre el jugador con las directivas y la hinchada se fracturó, pero se rompió por completo cuando en medio de un ‘live’ de TikTok decidió ponerse la camiseta del América de Cali, uno de los máximos rivales del equipo bogotano.

Por lo pronto, Villarreal seguirá su preparación individual para en diciembre sumarse a Cruzeiro y buscarse un puesto en la alineación titular.

