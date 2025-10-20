El tema de Dayro Moreno, delantero del Once Caldas, ha sido bastante discutido en los últimos días, pues el jugador no ha sido el mismo desde la eliminación en la Copa Sudamericana porque el gol ya no lo acompaña igual e incluso se ha perdido unos cuantos juegos.

Es más, en el último compromiso contra Llaneros en Villavicencio, el delantero llegó al aeropuerto de Pereira para viajar con sus compañeros, pero luego de una charla con el ‘Arriero’ Herrera salió de la convocatoria y eso aumentó la incertidumbre.

Es más, medios de Manizales aseguran que el jugador ha cometido algunas faltas de indisciplina y por eso lo tendrían tan alejado en los últimos juegos, lo cual nadie ha salido a corroborar ni desmentir.

Algunas de esas discusiones sobre qué pasa con el jugador se escalan de gran manera, como en el ‘Vbar’ de Caracol Radio, pues dos colegas se dijeron de todo justamente por el tema del delantero.

Cómo fue la pelea en Caracol Radio por Dayro Moreno

Todo comenzó porque ‘Liche’ Durán, de cierta forma, defendió al técnico por no convocar al jugador cuando no está en plenitud de condiciones, pero luego entró en escena Giovanny Cárdenas, corresponsal de Barranquilla, para decir que todo el agua sucia de lo que le está pasando al Once Caldas le debería caer al jugador tolimense.

“La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Dayro Moreno hace lo que ha hecho con su naturaleza en su carrera. Es un muchacho con unos antecedentes y que ya llegando a los 40 años no los va a borrar. Va a seguir en las mismas”, dijo Cárdenas, mientras agregaba que casi que fue su culpa la eliminación de la Sudamericana.

Ante esto, Durán le respondió: “Cuando hacía goles y tú hacías las fiesta, entonces ¿ya no es una manzana podrida sino un ángel que venía a salvar a todo el mundo? Nooo”.

Y ahí se prendió la discusión, ya que Cárdenas le contestó que ella es la que lo pedía para todo, que hacía fiesta y que incluso ya lo ponía fijo para el Mundial. “Usted decía que Dayro y 10 más”, le explicó.

“No, Giovanny. Sea serio. Yo entiendo que a usted le gusta hablar por hablar y armar polémica y demás, pero sea serio. Es atrevido y todo”, concluyó ‘Liche’.

Lo cierto es que la conclusión es que no se puede ser oportunista con estos casos, ya que hace apenas un mes todo el mundo lo alababa porque fue convocado y venía siendo goleador, pero ahora que cayó en su nivel no es momento para acabarlo con opiniones.

Dayro, por su parte, lo que pretende es retomar su nivel para ayudar al Once Caldas a clasificar al grupo de los ocho, teniendo en cuenta que solo está a dos puntos de conseguir el objetivo.

