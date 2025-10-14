La radio colombiana atraviesa una etapa de transformación, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo digital. Cada vez son más los espacios que migran a plataformas en línea, buscando conectar con oyentes y usuarios a través de contenidos dinámicos, en tiempo real y con mayor interacción en redes y servicios de ‘streaming’.

Por otro lado, ‘La corona TV’, conducido por Ariel Osorio, popularmente conocido como ‘El Gordo Ariel’, quien cada tarde informa a los televidentes sobre las noticias más destacadas del mundo del espectáculo a través de CityTV y redes sociales, fue quien dio a conocer una noticia que ha causado gran impacto entre los oyentes de la radio colombiana: ‘Jota’ Flórez, uno de los locutores más queridos y emblemáticos de la emisora Tropicana, habría sido despedido de manera sorpresiva el pasado jueves 2 de octubre.

¿Qué pasó con ‘Jota’ Flórez, de Tropicana?

Según relató Osorio en ‘La Corona TV’, el hecho ocurrió el pasado jueves 2 de octubre, cuando Flórez fue llamado a una reunión con el área de Recursos Humanos de Tropicana. Allí, se le habría informado que su ciclo en la emisora había llegado a su fin. “Ocurrió el terremoto”, comentó Osorio.

“‘Jota’ fue llamado, y le dijeron simplemente: ‘Ya no lo requerimos más’”. Una decisión inesperada tanto para él como para sus colegas, que no tardó en causar desconcierto y tristeza dentro del equipo de trabajo.

La noticia tomó por sorpresa a todo el mundo, especialmente porque, de acuerdo con la información revelada, los números estaban a favor de ‘Jota’ Flórez. Tropicana venía escalando en los ‘rankings’ de audiencia y popularidad, pasando de los últimos puestos a estar entre las primeras emisoras del país, incluso logrando el primer lugar en ‘streaming’ de radio y contenido digital, y el segundo puesto en el Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR). En ese contexto, el despido del locutor resulta aún más difícil de entender.

Se dice que la orden habría venido “desde arriba”, pero hasta el momento no se conocen los motivos oficiales. Ni la emisora ni el propio Jota Flórez se han pronunciado públicamente al respecto, contó Osorio.

Un adiós doloroso para el equipo de Tropicana

Luego de recibir la noticia, ‘Jota’ Flórez habría regresado a su escritorio, recogió sus pertenencias y, antes de marcharse, llamó uno a uno a sus compañeros para despedirse personalmente. Uno de los momentos más emotivos fue, según se cuenta, la reacción de su colega ‘luchy‘, quien fue la más afectada y no pudo contener las lágrimas al enterarse de la salida de su compañero.

El impacto de la partida de Flórez fue tal que, durante esa misma jornada, la directiva de la emisora convocó al equipo para comunicarles que, por el momento, no habría un reemplazo fijo y que se turnarían las funciones hasta diciembre. También les dijeron que debían apoyarse mutuamente y que, quizás, de entre ellos saldría el próximo director de Tropicana.

¿Dónde trabaja ‘Jota’ Flórez?

Actualmente el exdirector de Tropicana, según su cuenta de Instagram, se desempeña como editor y director del diario Blog Vallenato.

